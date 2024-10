Qué es lo que realmente ocurrió detrás del tenso encuentro entre Salma Hayek y Nicole Kidman en París

Fue cuestión de unos instantes en los que, lo que parecía un encuentro cordial entre Salma Hayek y Nicole Kidman se volvió en algo tenso y hasta incómodo de presenciar, pero, al ocurrir frente a la lente de los camarógrafos, quedó completamente registrado, dejando la pasarela de Balenciaga, en la Semana de la Moda de París, en segundo plano.

Los clips del desencuentro de Hayek y Kidman llegaron más rápido que las imágenes de la propia presentación de moda. Sorprendiendo a propios y extraños, pues tanto Salma como Nicole tienen experiencia para sobrellevar situaciones adversas, mostrando siempre la mejor cara.

¿Qué pasó en el desfile de Balenciaga?

En el video se observa a Salma y Nicole posar junto a Katy Perry para los fotográfos. En un momento dado, Hayek coloca su brazo sobre el cuerpo de Kidman, como para ajustar la pose. Inmediatamente, la actriz australoestadounidense retira suavemente la mano de la productora mexicana, luego, se acerca a la cantante para darle un abrazo. Después, ambas actrices protagonizan un breve intercambio de palabras.

Para dar un contexto a la situación, Nicole atravesaba un momento sensible. Se trató de su primera aparición pública desde el fallecimiento de su madre, Janelle Ann Kidman, en septiembre. Si bien este evento significó un importante paso en su proceso de duelo, también fue un momento de celebrar nuevos inicios, pues su hija mayor se preparaba para debutar como modelo para la firma Miu Miu.

Visiblemente conmovida, Nicole Kidman agradeció las muestras de cariño recibidas, a su llegada al desfile de Balenciaga. Getty Images

La “discusión” de Nicole Kidman y Salma Hayek

Han pasado 2 semanas del desfile de Balenciaga, celebrado el 20 de septiembre, y las versiones sobre lo que se pudieron haber dicho, pensado y hecho son diversas, algunas alocadas y la mayoría contradictorias.

Aunque la experta en lenguaje corporal Judi James ha interpretado el significado oculto detrás de los gestos de las actrices, ofreciendo una lectura al estilo de ‘El diablo viste de Prada’, calificándolo de un problema de etiqueta, tal parece que sólo fue un mal entendido.

“No hay ningún problema”, dijo una fuente en exclusiva a DailyMail.com. “Es un fragmento de un vídeo que no representa la realidad. Hay una foto de ellos posando juntos. No pasó nada”.

Fuentes cercanas a las artistas aseguran que ambas se “se aman y se respetan mutuamente”, y consideran que la grabación está sacada de contexto.

“Las cámaras los bombardearon al final del desfile mientras conversaban”, dijo una fuente entrevistada en exclusiva por People. “La gente miraba los clips y creaba una historia de la nada”.

Más allá de las interpretaciones. Nicole sigue siendo embajadora de Balenciaga, firma propiedad del esposo de Salma Hayek. Por su parte, la querida y exitosa actriz mexicana compartió en su redes sociales fotografías del evento, agradeciendo a Lindsay Lohan, Katy Perry y, por supuesto, a Kidman.