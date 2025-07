El príncipe William estaría furioso con Meghan Markle por haber mandado este guiño a Lady Di, según expertos

Esmerada por seguir dándole impulso a su marca “As Ever”, Meghan Markle sacó al mercado su primer vino rosado, el cual presume de haber sido elaborado en el Valle de Napa, California. El lanzamiento de este fino producto sucedió el pasado 1 de julio, fecha que coincidió con la fecha de nacimiento de Diana de Gales, madre del príncipe William y el príncipe Harry.

Sin embargo, aunque para Meghan la coincidencia pudiera haberse tratado de un tierno guiño a su fallecida suegra, el gesto no le pareció nada agradable al príncipe William, según la experta real Kinsey Schofield, quien ante el diario The Sun comentó que el heredero estaría “furioso” con su cuñada por “tocar una fibra muy sensible” para la Familia Real.

Schofield también opinó que con ese movimiento la duquesa de Sussex intentó “secuestrar” el legado de la princesa Diana.

Meghan Markle le habría lanzado un guiño a Lady Di el día que puso a la venta su nuevo producto Getty Images

¿Por qué el príncipe William no estuvo de acuerdo en que Meghan Markle lanzara su vino durante el cumpleaños de Lady Di?

Una fuente cercana al palacio supuestamente le comunicó a Kinsey Schofield que “al príncipe William no se le escapa que Meghan lanzó una marca de alcohol en el cumpleaños de su madre, la misma madre que perdió en una tragedia por un conductor ebrio”.

Schofield criticó: “Programar el lanzamiento de una bebida alcohólica para el cumpleaños de Diana no fue solo un paso en falso, fue casi cruel”. La experta agregó: “Alegar ignorancia no se sostiene; no fue solo insensible. Me pareció una traición a la narrativa que tanto se esfuerza por crear”.

Lady Di murió en un accidente automovilístico Getty Images

¿Qué se sabe sobre el vino de Meghan Markle?

De acuerdo con el diario The Express, cada una de las botellas de vino rosado de Meghan Markle se vende por 30 dólares y puede obtenerse por medio de la página web de As Ever. La misma fuente menciona que el producto se agotó una hora después de su lanzamiento.

El vino rosado de Meghan Markle parece ser un éxito As Ever

Por su parte, la duquesa le dijo a Unfiltered que su vino rosado tiene un estilo provenzal y está elaborado con una mezcla de Cabernet Sauvignon, Mourvèdre, Grenache y Syrah. El sitio especializado en catas Wine Spectator menciona que el producto tiene un toque de alcohol del 14,5 por ciento.

“Diseñado para los mejores momentos del verano, desde almuerzos que se convierten en cenas hasta fines de semana soleados donde lo único más fuerte que la música es la risa”, es como el equipo de Meghan Markle describe al vino, cuyo lanzamiento sigue dando de qué hablar.