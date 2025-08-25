Zoë Kravitz y Harry Styles tomados de la mano en Roma, ¿serán el nuevo romance del momento?

Zoë Kravitz y Harry Styles han sido tendencia durante todo el fin de semana, y no ha sido precisamente por sus proyectos profesionales, sino por nuevos rumores de romance entre ellos, pues fueron vistos juntos en una actitud muy romántica.

La industria musical y Hollywood podrían estar presenciando la formación de una nueva pareja que podría convertirse en la más icónica del momento.

Zoë Kravitz y Harry Styles despiertan rumores de romance

El pasado 24 de agosto, Zoë de 36 años y Harry de 31, fueron vistos caminando juntos y tomados de la mano por las calles de Roma, Italia, alimentando rumores de romance, y disfrutando del momento a la vista de los millones de fans que los fotografiaron.

Los videos y las fotografías que se compartieron en las redes sociales se hicieron virales de inmediato, dejando tras de sí un sin fin de comentarios.

¿Zoë Kravitz y Harry Styles son novios?

No se tiene claro si Zoë y Harry están saliendo en plan de noviazgo, pues la actriz también ha sido vinculada con Austin Butler, su co-estrella en la película ‘Caught stealing’, dirigida por Darren Aronofsky.

Luego de la cita con Harry en las calles de Roma, Zoë fue vista en una actitud muy romántica con Austin en un bar de París, lo que dejó muy confundidos a los fans. De acuerdo con Page Six, la química entre Kravitz y Butler es intensa, pero no hay un romance formal hasta ahora.

Algunos de los comentarios que han dejado en redes dicen:

“ Ayer Snapchat me dijo que Zoe estaba con Austin Butler, y hoy Twitter me dice que está con Harry Styles. Ah, qué hermoso ”.

”. “ HARRY STYLES Y ZOE KRAVITZ, NO SABEN LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA MÍ ”.

”. “ Ver la vida amorosa de Harry Styles es como ver a un hijo pasar por su adolescencia ”.

”. “Sinceramente, ¿cuándo me tocará a mí caminar por las calles hablando y tomados de la mano/brazo con Harry Styles?”

Harry terminó recientemente su relación con la actriz Taylor Russell en mayo de 2024, tras un romance que comenzó a mediados de 2023. Zoë Kravitz estuvo comprometida con Channing Tatum tras salir con él en 2021, pero terminaron su relación en octubre de 2024.

