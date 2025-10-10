La noticia que tiene en pausa a los fanáticos de la moda y el cine acaba de confirmarse porque Lady Gaga se integra al elenco de “El Diablo viste a la moda 2”. Esta aparición suma una dosis extra de glamour al proyecto, y aunque los detalles aún no están del todo claros, ya hay pistas muy interesantes sobre su participación.

Las primeras señales aparecieron cuando Gaga fue captada en Milán, vestida completamente de negro, cerca del set donde se filman escenas ambientadas en la industria de la moda. Los rumores se confirmaron oficialmente cuando medios como Variety reportaron que sí formará parte de la cinta mientras ella está en su gira Mayhem Ball.

Hasta ahora, su papel exacto no ha sido revelado. Según reportes, es probable que Gaga se interprete a sí misma en una escena dentro de la pasarela, lo cual encajaría naturalmente con su identidad pública y con la estética que gira alrededor de la moda.

Qué se sabe de la secuela (y por qué la presencia de Gaga importa)

“El Diablo viste de Prada 2” es la esperada continuación del icónico filme de 2006, regresando con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci entre quienes retomarán sus papeles. Esta secuela, dirigida nuevamente por David Frankel con guion de Aline Brosh McKenna, busca adaptar la historia en un contexto actual.

El estreno está programado para el 1 de mayo de 2026, mientras tanto, la expectativa crece, especialmente entre los fans que quieren ver cómo integrarán a Gaga en ese universo lleno de pasarelas, poder y rivalidades estilísticas.

Lady Gaga será parte de “El Diablo viste a la moda 2”: todo lo que sabemos Getty Images

¿Cómo estará presente Lady Gaga en la película “El Diablo viste a la moda 2”?

Aunque la participación de Gaga sigue siendo un misterio, las pistas apuntan a un cameo breve pero significativo. Las filtraciones sugieren que podría aparecer en la primera fila de algún desfile de moda, como una figura invitada, tal vez como ella misma.

La confirmación de Lady Gaga en “El Diablo viste a la moda 2” añade una capa extra de intriga, glamur y expectativa al proyecto. Su presencia no solo nos ha sorprendido, sino que nos emociona a ver este nuevo éxito en las próximas semanas.

