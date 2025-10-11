¿Qué es el ombré hair?, el tinte de pelo que Victoria Beckham usa para una melena luminosa y un rostro joven

Victoria Beckham ha vuelto a demostrar que sabe adelantarse a las tendencias y ser un ícono de la belleza, así como de la moda. Durante la premiere de su serie documental para Netflix, la ex “Spice Girl” conquistó con un look tan elegante como natural: una melena efecto ombré, el tinte de pelo favorito de las mujeres que buscan luminosidad sin perder sofisticación. Su secreto radica en el contraste sutil entre las raíces castañas y las puntas color caramelo, una mezcla que da calidez al rostro y resalta un brillo saludable sobre la piel.

Ombré hair, el degradado más deseado del año

El término ombré proviene del francés y significa “sombreado”. En el pelo, este estilo se caracteriza por lograr un degradado de tonos que va desde lo oscuro en la zona de la raíz hasta lo más claro en las puntas, creando un efecto difuminado natural.

A diferencia del balayage, donde los reflejos se pintan de manera libre para simular los rayos del sol, el ombré hair busca una transición más visible y sofisticada, ideal para quienes desean cambiar de look, pero sin comprometer toda su melena.

¿Por qué este color rejuvenece?

Uno de los mayores aciertos del ombré hair es su efecto lifting natural. Al iluminar las zonas que enmarcan el rostro, refleja la luz en puntos estratégicos como los pómulos y el contorno de la mandíbula, dando la sensación de una piel más fresca y radiante.

Victoria Beckham apuesta por el tinte de pelo ombré. Samir Hussein/Samir Hussein/^WireImage

Además, al mantener la raíz oscura, el crecimiento del pelo se disimula con facilidad, lo que convierte a esta coloración de pelo en una opción de bajo mantenimiento, ideal para mujeres que no gustan de visitar regularmente el salón de belleza e incluso para aquellas que están en sus 40 y apuestan por un estilo práctico sin comprometer su estilo.

Los tonos caramelo, miel y dorado, como los que luce Victoria, son especialmente favorecedores en pieles cálidas o neutras, ya que aportan suavidad y un brillo multidimensional que va a aportar mucho movimiento a la melena.

Cómo pedir el ombré hair en el salón

Si Victoria te ha inspirado a apostar por este look y estás por acudir al salón de belleza, pídele a tu estilista de confianza que realice una coloración degradada de castaño medio a rubio caramelo, cuidando que la transición empiece a media melena para conservar un acabado natural.

Recuerda que, al ser un pelo que sí requiere decoloración, vas a necesitar recurrir a ciertos cuidados para prolongar su vida y apariencia saludable. Apuesta por incluir tratamientos hidratantes y nutritivos que mantengan el brillo de tu pelo, evita el exceso de calor y cambia tu shampoo convencional por uno matizador; este ayudará a que tu melena no se torne anaranjada o amarillenta con el paso de los días.

Victoria Beckham ha vuelto a marcar tendencia con una versión elegante del ombré hair: un color que combina sofisticación, juventud y naturalidad. Este degradado se ha convertido en el nuevo “must” de la temporada, así que ¿qué esperas por lucirlo en tu melena?