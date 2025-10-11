Calendario lunar 2025: cómo afectará el cuarto menguante a cada signo del zodiaco este 13 de octubre

El próximo 13 de octubre, la Luna entrará en su fase menguante, marcando el momento ideal para cerrar ciclos, reflexionar, realizar limpiezas energéticas y tener cierres emocionales.

Esta etapa invita a cada signo del zodiaco a despedirse de lo que ya no vibra con su presente: una relación, un hábito o una emoción, para dejar espacio a lo nuevo que traerá la Luna nueva.

Aunque todos sentiremos su influencia, la manera en que se manifiesta depende del elemento al que pertenezcas: fuego, tierra, aire o agua.

Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

Aries: el cuarto menguante te pide bajar el ritmo. Si has estado corriendo detrás de metas, este es el momento de poner una pausa y recuperar energía. Reflexiona sobre tus esfuerzos; ¿realmente te están acercando a lo que deseas o si solo estás cuando por impulso?

Leo: es momento de mirar hacia adentro. Puede que te sientas más emocional o nostálgico, pero este tránsito te ayudará a reconectar con tu autenticidad. No temas mostrar tu vulnerabilidad; en ella también hay poder.

Sagitario: tu espíritu aventurero podría sentirse frenado, pero el universo te invita a reenfocar tus intenciones. Aprovecha para planear tus próximos pasos y soltar compromisos que ya no te inspiran.

Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Tauro: el cuarto menguante ilumina tu zona de estabilidad. Podrías sentir la necesidad de hacer ajustes financieros o emocionales. Limpia tu espacio, revisa tus prioridades y deja ir lo que te genera apego o cansancio.

Virgo: este ciclo te pide soltar la exigencia. No todo debe ser perfecto, y a veces descansar es más productivo que insistir. Dedica tiempo al autocuidado y escucha las señales de tu cuerpo.

Capricornio: suelta el control. Este tránsito te invita a confiar más en el proceso y menos en la planificación. Es momento de dejar fluir sin tanta rigidez; lo que es para ti, encontrará su camino.

Consulta la fase de la luna para saber su influencia en tu signo zodiacal. Pexels

Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Géminis: Evita saturarte mentalmente. Esta luna menguante te empuja a ordenar tus pensamientos y cerrar conversaciones que no llevan a ningún lado. Aprovecha este momento para escribir, meditar o descansar del ruido digital, ¡suelta el teléfono!

Libra: Tu enfoque estará en equilibrio emocional. Puede que surjan temas en relaciones personales, pero antes de buscar armonía externa, asegúrate de estar en paz contigo misma.

Acuario: Este tránsito te inspira a repensar metas a largo plazo. No te frustres si sientes que algo se detiene o no funciona como querías; el universo te está pidiendo espacio para nuevas ideas más alineadas con tu propósito.

Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Cáncer: La energía menguante te conecta profundamente con tus emociones. Es un buen momento para sanar heridas familiares o reconciliarte con el pasado. Date permiso de sentir.

Escorpio: Deja ir lo que te resta energía. Este tránsito te lleva a una especie de mini renacimiento interno: si algo te duele, obsérvalo y déjalo ir sin resistencia.

Piscis: Tu intuición estará en su punto más alto. Aprovecha para cerrar un ciclo creativo o emocional y abrirte a nuevas inspiraciones. La claridad llegará si te permites el silencio.

Este cuarto menguante del 13 de octubre actúa como una pausa necesaria antes del renacer lunar. Es tiempo de limpiar, soltar y sanar, para que la próxima Luna nueva te encuentre más ligera, más consciente y lista para recibir lo que el universo tiene preparado para ti, atenta al calendario lunar de este 2025.