Suscríbete
Belleza

Uñas de gel minimalistas: 5 diseños para un manicure sofisticado y rejuvenecedor a los 40

Si buscas un manicure elegante y discreto, estos diseños de uñas son la opción para un look pulido y moderno.

October 09, 2025 • 
Lily Carmona
Uñas de gel minimalistas 5 diseños para un manicure sofisticado y rejuvenecedor a los 40.png

Estos diseños discretos y elegantes serán tus mejores aliados a los 40.

Canva

El minimalismo sigue conquistando el mundo, especialmente el de las uñas; si bien es cierto que no hay edad que dicte qué sí y qué no podemos usar, muchas de nosotras apostamos por lucir diseños discretos en ciertas ocasiones, especialmente a los 40, que deseamos proyectar una imagen refinada y elegante. Los tonos suaves, las líneas limpias y los acabados naturales aportan sofisticación y frescura, dos cualidades que hacen que las manos se vean más jóvenes y cuidadas.

Si estás por ir a tu retoque mensual y no tienes idea de qué hacerte en esta ocasión, revisa estos diseños de uñas de gel minimalistas que se imponen esta temporada como los favoritos de muchas para lograr unas manos finas y delicadas.

Uñas nude con punto dorado

La combinación perfecta entre discreción y lujo. Este diseño parte de una base nude o beige muy tenue, y se complementa con un pequeño punto dorado al centro de la uña como única decoración. Este detalle sutil aporta luz y crea el efecto de llevar una delicada joya que estiliza los dedos sin recargarlos. Ideal para eventos de día o para quienes prefieren un estilo sobrio con un toque muy glam.

Uñas ombré con efecto cromo

El degradado en tonos neutros, como marfil o rosa pálido, con un acabado cromo nacarado, se ha convertido en uno de los favoritos de muchas de nosotras a lo largo del año. El resultado de este diseño es un manicure luminoso que refleja la luz de forma natural, aportando un efecto rejuvenecedor que es capaz de unificar el tono de las manos. Estas uñas lucen de forma perfecta sobre uñas largas y con forma almendrada, pues estiliza los dedos como ningún otro diseño.

Uñas rosa jabón

Inspiradas en los tonos traslúcidos del jabón rosado, este tipo de manicure da un aspecto limpio, pulido y saludable a las uñas. El color, entre rosa bebé o rosa frambuesa, rejuvenece instantáneamente y es el ideal para aquellas que buscan un look femenino y sofisticado solamente con un toque de color.

Uñas cortas milky

Las uñas milky son las reinas del minimalismo. Se trata de una base semitraslúcida con textura lechosa que da una sensación de pureza y elegancia. Si bien es un color que luce increíble sobre uñas largas en almendra, definitivamente, las uñas cortas son su longitud favorita, especialmente si se llevan de forma cuadrada. Este manicure te ayuda a lucir una imagen moderna, pulcra y juvenil; además, es superfavorecedor para cualquier tipo de piel.

Uñas rose water

El tono “rose water” o “agua de rosas” es la versión más fresca y natural del clásico rosa; estas uñas de inspiración coreana apuestan por recrear el color rosita rojizo de las uñas naturales, protegidas con una capa de brillo que hace que nuestras manos se vean refinadas y muy sofisticadas.

Los diseños de uñas minimalistas en uñas de gel han demostrado en más de una ocasión que son más que una tendencia. Nos ayudan a reflejar cuidado, elegancia y refinamiento; estos cinco colores y tendencias logran el equilibrio perfecto entre naturalidad y sofisticación, características que buscamos especialmente a los 40. ¿Cuál de estos diseños será tu próxima apuesta en el salón de belleza?

También puedes leer
uñas-en-tendencia-2024 2.jpeg
Belleza
Los mejores 5 diseños de uñas para lucir en la oficina
May 03, 2025
 · 
Leslie Santana
uñas french
Belleza
Los 5 diseños de uñas cortas en tonos nude ideales para lucir unas manos rejuvenecidas y elegantes
April 30, 2025
 · 
Shareni Pastrana

uñas minimalistas tendencias de uñas
Lily Carmona
Relacionado
pamela anderson look
Belleza
¡Hola corte bob! 7 nuevos cortes de pelo bob que las mujeres de 40 aman y desean este otoño
October 09, 2025
 · 
Lily Carmona
meghan markle
Realeza
Príncipe Harry sorprende con su romántico gesto hacia Meghan Markle durante una gala en Nueva York
October 09, 2025
 · 
Karen Luna
hijos de meghan markle y el príncipe harry
Realeza
Meghan Markle y Harry reaparecen en una gala con anuncio inesperado, ¿tiene relación con la familia real?
October 09, 2025
 · 
Lily Carmona
infanta Sofía
Realeza
La infanta Sofía irrumpe en la recepción del Día de la Hispanidad: su debut marca su nueva etapa real
October 09, 2025
 · 
Lily Carmona