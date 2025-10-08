¿Corte bob o pelo largo? Amal Clooney sorprende con nuevo y rejuvenecedor look, dejando atrás su melena XL

Amal Clooney ha demostrado una vez más que sabe cómo reinventarse sin perder elegancia. Durante su más reciente aparición en la Universidad de Oxford, donde la abogada y activista ofreció un discurso, Amal dejó ver un nuevo look rejuvenecedor, luminoso y ligeramente más corto de lo que acostumbra a llevarlo, el cual rápidamente acaparó los titulares por su aire rejuvenecedor e impecable.

El nuevo look de Amal Clooney

Hace apenas unos días, Amal se presentaba en Londres luciendo su larga cabellera castaña XL que tanto la ha caracterizado. Sin embargo, tan solo unos días después apareció con un estilo diferente que confirma su buen gusto y sentido de la sofisticación.

Para este cambio, su estilista de confianza, Dimitris Giannetos, fue el encargado de realizar un corte de aproximadamente 20 centímetros para lograr una versión moderna de su estilo, pero manteniendo el volumen de su antiguo pelo.

Un corte elegante y luminoso

Aunque podría parecer un cambio menor, el nuevo largo de Amal logra enmarcar delicadamente el rostro, aportando movimiento y vitalidad. Giannetos explicó que el objetivo era conservar la esencia de su estilo clásico, pero con un toque más energético. El resultado: un look lleno de elegancia y carácter, ideal para quienes buscan rejuvenecer su imagen sin perder sofisticación.

Un nuevo cambio en una nueva etapa personal

Este cambio de look coincide con un momento importante para Amal, pues tanto ella como su esposo George Clooney anunciaron una nueva colaboración entre su fundación, Clooney Foundation for Justice, y el Instituto de Tecnología y Justicia de Oxford, con el fin de facilitar el acceso a la justicia a mujeres y niños mediante herramientas impulsadas por inteligencia artificial.

Cómo lograr el look de Amal

Apostar por el nuevo look de Amal es muy sencillo; bastará con acudir a tu estilista favorito y pedir un corte en capas largas con forma en U con framing layers con las que enmarcarás tu rostro para lograr un fleco cortina. Estilizar este corte es muy sencillo, pues puede llevarse tanto en melena lisa como con ligeras ondas; sin embargo, para apostar por el look lo más parecido al de Amal, es apostar por realizar un blow out.

El nuevo look de Amal Clooney es la prueba de que no se necesita un cambio radical para refrescar la imagen. Con tan solo recortar unos centímetros de pelo, estaremos apostando por un atuendo luminoso, elegante y lleno de sofisticación.