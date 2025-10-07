Suscríbete
¿Jennifer Lopez y Ben Affleck se reconciliaron? Los famosos fueron captados de nuevo juntos

Cuando pensábamos que ya conocíamos la historia completa de “Bennifer”, la expareja aparece enamorada.

October 06, 2025 • 
Karen Luna
"Kiss Of The Spider Woman" New York Screening

Getty Images

Después de meses de rumores, distancia y titulares sobre un posible divorcio, Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a compartir una alfombra roja. Esta vez, el reencuentro ocurrió en el estreno del nuevo musical Kiss of the Spider Woman, una película que ella protagoniza y él ayudó a producir. La aparición conjunta ha encendido de nuevo las especulaciones: ¿podría ser este el inicio de una reconciliación?

Un reencuentro inesperado

La noche en Los Ángeles fue testigo de un momento que pocos esperaban ver tan pronto. Jennifer Lopez, deslumbrante en un vestido satinado en tono marfil, llegó sonriente al evento, mientras Ben Affleck posaba unos minutos después junto al elenco y los productores del proyecto. Aunque no caminaron juntos por completo, los fotógrafos captaron un gesto significativo: una mirada cómplice y un breve saludo que bastaron para revolucionar las redes.

El hecho de que Affleck haya sido parte del equipo de producción del musical no sorprendió tanto como su presencia en el estreno. En medio de los rumores de separación y las versiones de que ambos vivían en casas distintas, esta aparición pública reavivó la pregunta que todos se hacen: ¿siguen teniendo esperanza en su historia?

La historia de amor más comentada de Hollywood

Lo de Jennifer Lopez y Ben Affleck no es cualquier historia. Se conocieron en 2002 durante el rodaje de Gigli, y muy pronto se convirtieron en “Bennifer”, la pareja más mediática de principios de los 2000. Sin embargo, la presión de la fama y el constante acoso de los paparazzi los llevó a cancelar su boda en 2003, separándose meses después.

Casi dos décadas más tarde, en 2021, el destino los reunió de nuevo. Ambos venían de relaciones fallidas (ella con Alex Rodríguez, él tras su matrimonio con Jennifer Garner) que parecían haber encontrado en su madurez una segunda oportunidad. En julio de 2022, se casaron en Las Vegas y celebraron una boda más grande en Georgia poco después.

"Kiss Of The Spider Woman" New York Screening

Jennifer Lopez y Ben Affleck a en la gala de “Kiss Of The Spider Woman”.

Getty Images

Entre rumores y silencios

Durante el último año, los rumores de crisis no cesaron, pues se habló de diferencias en sus estilos de vida, de agendas complicadas y hasta de choques por la exposición pública que Jennifer disfruta y que Ben evita. En mayo de 2025, varios medios confirmaron que vivían por separado, aunque seguían viéndose “por motivos familiares y profesionales”.

Por eso, su reaparición juntos en Kiss of the Spider Woman nos ha dejado con la boca abierta y quizá como una señal de reconciliación, o al menos, de respeto y cariño mutuo.

Quizás el gesto de Affleck no signifique un regreso romántico, pero sí demuestra que su vínculo trasciende las rupturas. A lo largo de los años, han dejado claro que se admiran y apoyan en lo profesional y si algo define su relación, es precisamente una historia llena de nuevas oportunidades.

Karen Luna
