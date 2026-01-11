Meghan Markle recibió el año nuevo con foto inédita de la princesa Lilibet, así es la tierna postal

El 2026 por fin comenzó y, como cada inicio de año nuevo, muchas celebridades y figuras de la realeza aprovechan los primeros días del mes para darle la bienvenida a un tiempo donde los propósitos, la reflexión y los momentos especiales toman protagonismo.

En esta ocasión fue Meghan Markle una de las figuras reales que decidió recibir el 2026 con un momento profundamente personal y tierno. A través de su cuenta de Instagram de su marca “As Ever”, la duquesa de Sussex compartió un moodboard en el que definió el mes de enero como el tiempo de “reinicio y rituales”. En el collage que la duquesa subió a la cuenta oficial, podemos observar nueve imágenes que no solo transmiten serenidad, también la conexión de Meghan con la naturaleza y, por supuesto, el amor que profesa por su familia.

Así, con su característica estética, la duquesa compartió una postal inédita que le derritió el corazón a más de una persona, permitiéndonos ver un momento en compañía de su hija menor, la princesa Lilibet.

La emotiva imagen de Meghan Markle y la princesa Lilibet

En la fotografía, Meghan aparece caminando por el jardín con Lilibet cargada en la cadera mientras ambas se protegen del sol del invierno con sombreros de paja a juego. Aunque la imagen aparece difusa y tomada a blanco y negro, se puede apreciar a la pequeña de 4 años luciendo un vestido blanco con el que se refuerza el mensaje y la estética de su madre. Por su parte, Meghan apostó por un look compuesto con camisa blanca de botones, su pelo recogido en una coleta baja y, como decoración, una cesta de mimbre en la mano.

Meghan Markle recibe el año con una filosofía firme

A pesar de que la foto que la duquesa compartió con la pequeña princesa se robó los reflectores, la estética y la intención de calma del resto de las fotografías no pasaron desapercibidas. Como parte del collage, también se puede observar una foto de la duquesa y el príncipe William tomados de la mano, ella mientras sostiene una taza de té, su caligrafía en cursiva mientras redacta un mensaje “buenos días” y mucha naturaleza.

Elementos como flores, tomas en el jardín e incluso granos de granada ayudan a reforzar la imagen que Meghan ha querido reflejar: la conexión con lo esencial, o lo consciente, filosofía que la duquesa también ha buscado implementar en su marca de estilo de vida.

La princesa Lilibet tiene una conexión especial con la naturaleza

Esta no es la primera vez que Meghan comparte momentos con Lilibet relacionados con el jardín o la vida al aire libre. Durante el mes de mayo de 2025, la duquesa publicó un video recolectando miel junto a su pequeña hija, quien lucía un traje de apicultor a juego con unos guantes que le quedaban grandes. “Cosechando miel con mi pequeña”, escribió en aquel momento Meghan, dejando claro que estos momentos no solo responden a una filosofía de vida, sino también a una crianza donde los pequeños están en contacto con la naturaleza.

Aunque el príncipe Archie, de 6 años, no apareció en este collage, sí pudimos tener un vistazo de él durante la tarjeta navideña de 2025 que los duques compartieron a través de un post en Instagram.

Con esta tierna postal de Año Nuevo, Meghan Markle no solo nos permitió ver cómo es su dinámica familiar con su hija menor, la princesa Lilibet, sino que también reforzó la identidad de su marca, la cual buscaría reflejar que los momentos simples son el verdadero lujo de la vida.