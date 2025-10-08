Mary de Dinamarca reinventa el traje clásico en un look arriesgado que define la cintura con elegancia

La reina Mary de Dinamarca ha vuelto a demostrar por qué es considerada una de las royals con más estilo del momento. Durante un reciente compromiso oficial en Copenhague, en el cual asistió al concierto “DR Girl Choir in the Dark” en la sala de conciertos en DR Koncerthuset, la monarca apareció con un traje negro con transparencias que reinventó el concepto clásico del esmoquin femenino, añadiendo un toque arriesgado sin perder la elegancia que la caracteriza.

El atuendo, ajustado en la cintura y con detalles que acentúan su figura, refleja a la perfección una nueva etapa de la reina, pues gracias a las transparencias pudimos ver su versión más arriesgada y moderna.

El traje de Mary: entre sobriedad y sensualidad

El look de Mary combinó la estructura impecable del esmoquin con una blusa con transparencias de la firma Max Mara que anteriormente ya había lucido en 2019, una elección poco habitual en los armarios reales, pero que ella supo llevar con equilibrio y buen gusto.

El pantalón recto y la chaqueta entallada crearon una silueta alargada que define la cintura y estiliza la figura, mientras que los detalles traslúcidos aportaron un aire de frescura y modernidad, demostrando que las piezas clásicas pueden reinventarse con toques atrevidos, siempre que se mantenga un balance entre sofisticación y tendencia.

La reina Mary de Dinamarca durante DR Girls’ Concert In The Dark celebrado en The DR Concert Hall. Martin Sylvest Andersen/Getty Images

Un look que marca una nueva etapa en su armario

Desde su coronación junto al rey Federico, Mary ha mostrado una clara evolución en su estilo: más experimental, empoderado y contemporáneo. Este atuendo no solo resalta su personalidad elegante, sino también su confianza como reina consorte, al atreverse con texturas, cortes y combinaciones que antes eran impensables dentro de la rigidez del protocolo real.

El mensaje detrás del uso de estas prendas es claro: la moda también es una herramienta de expresión y liderazgo, y dentro de las royals contemporáneas, Mary no ha sido la única en apostar por las transparencias; Kate Middleton recientemente también, llevándola de forma desigual, elegante y refinada.

Silueta entallada: el secreto de un look favorecedor

Uno de los grandes aciertos del conjunto fue la silueta ceñida a la cintura, un detalle que realza las curvas naturales y aporta armonía visual al cuerpo.

El resultado es un estilismo elegante, poderoso y femenino, ideal para mujeres que buscan proyectar autoridad sin perder delicadeza.

Mary complementó su look con un peinado de mechas sueltas, accesorios como un clutch de Bottega Veneta y unos zapatos Gianvito Rossi, logrando una imagen refinada y actual.

Con este estilismo, Mary de Dinamarca confirma su posición como referente indiscutible de elegancia real. Su forma de reinterpretar el traje clásico, sumando transparencias y cortes favorecedores, se une a la nueva era de la moda de la realeza: más libre, moderna y llena de estilo.