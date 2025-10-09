10 diseños de uñas para Halloween que estarán de moda todo el 2026

Halloween es la época ideal para dejar volar la imaginación y probar diseños de uñas fuera de lo común. Sin embargo, las tendencias 2025-2026 apuestan por una estética más refinada: tonos oscuros, efectos traslúcidos y detalles metálicos que logran un balance perfecto entre lo chic y lo misterioso.

Si buscas ideas que te acompañen desde octubre hasta los primeros meses del año nuevo, no dejes de probar estas uñas para Halloween.

Uñas negras traslúcidas con polka dots

Un clásico reinventado, este diseño combina la sutileza del acabado traslúcido con la fuerza del negro, logrando un look gótico pero minimalista. Perfectas para quienes prefieren algo discreto sin renunciar al toque dark.

Uñas almendra smokey

Inspiradas en el maquillaje ahumado, estas uñas difuminan tonos vino y negro para lograr un efecto humo elegante y sensual. Son ideales para uñas de largo midi y especialmente para uñas almendras para lograr un efecto estilizador sobre las manos.

Uñas florales de otoño

El toque romántico del otoño también tiene espacio durante la temporada de Halloween. Las flores en tonos cálidos, combinadas con una base en color tendencia, te ayudarán a lucir unas uñas con aire vintage y femenino.

Uñas con relieve

El acabado 3D se impone esta temporada y el año que sigue. Estas uñas se logran con ayuda de una base negra, relieve con gel sólido, efecto metálico y, sobre todo lo anterior, una capa de jelly gel en color rojo para lograr un diseño gótico y artístico que no pasará desapercibido.

Uñas aura en colores de Halloween

Las aura nails siguen dominando las redes y las manos de muchas. Para la temporada, se reinventan con tonos inspirados en el otoño y el Halloween como amarillo mostaza, azul profundo, negro o morado, todo desde una estética ahumada para darle ese tono misterioso y oscuro.

Uñas cortas con estrellas

Perfectas para quienes prefieren uñas discretas. El detalle metálico de las estrellas aporta un brillo muy específico, especialmente si se apuesta en conjunto con un efecto cat eye que acompañe la estética “galaxia” para lograr un aire mágico sin diseños complejos ni cargados.

Uñas “candy corn”

Inspiradas en los dulces más icónicos del Halloween, este diseño recrea o se basa en el famoso “swirl” en tonos naranja, blanco y amarillo. La idea de estas uñas es lograr un diseño divertido, retro y nostálgico.

Uñas vitral místicas

Una de las tendencias más artísticas de este año. Estas uñas evocan los vitrales góticos y nos recuerdan a elementos de la estética “witchy” de series como “Sabrina, la bruja adolescente” y aquellos clásicos noventeros donde tuvimos acercamiento con las brujas.

Uñas vampy

El rojo y negro regresan con fuerza para el 2026. Este diseño con efecto sombreado aporta profundidad y sensualidad a tu manicure para lograr unas uñas de inspiración vampírica. La recomendación es apostar por lucirlas en un tamaño XL y sobre uñas almendras.

Uñas japonesas rojas

Inspiradas en las texturas y el arte, las uñas japonesas se centran en recrear sobre las uñas detalles de inspiración, desde estéticas hasta objetos. Para este Halloween, estas uñas están poniendo sobre la mesa diseños de inspiración gótica y oscura que seguirá dominando el 2026, tal vez no con temática de Halloween, pero sí con su estilo único y creativo.

Este Halloween marca la pauta de los diseños de uñas que estarán dominando el mundo del nail art este 2026. Desde diseños con relieves, efecto aura, tendencias que nacieron este 2025… estas opciones de uñas para Halloween reflejarán tu lado más creativo.