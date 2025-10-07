El Príncipe Harry se enfrenta nuevamente a un acosador durante su visita al Reino Unido

Dos meses antes de que el príncipe Harry asistiera al Reino Unido para cumplir con una serie de compromisos de beneficencia, además de reencontrarse con su padre, el rey Carlos III, perdió la apelación para que tuviera seguridad pagada por el gobierno durante su estancia.

Su seguridad estuvo a cargo de dos de sus empleados que no tienen experiencia, y esto causó que un antiguo acosador tuviera acceso a él sin ningún problema en más de una ocasión.

Te podría interesar: Las duras palabras de la ex secretaria de la reina Isabel II a el príncipe Harry: “Deja de ser la víctima”

¿Quién es el acosador del príncipe Harry?

El medio The Telegraph informó el pasado 6 de octubre que una mujer anónima, que podría sufrir de problemas de salud mental, pudo tener acceso al duque de Sussex en dos ocasiones, mientras se encontraba en Londres.

El martes 9 de septiembre, Harry asistió a los Premios WellChild en el Hotel Royal Lancaster de Londres, y durante el evento, la mujer pudo acceder a una “zona segura” para acercarse a Harry.

Un día después, fue fotografiada cerca del príncipe mientras visitaba el Centro de Estudios de Lesiones por Explosiones en el oeste de Londres.

The Telegraph afirmó que esta mujer ya tenía antecedentes de acodar a Harry y a su esposa Meghan Markle, incluso los siguió a Nigeria el año pasado, por lo que se considera peligrosa.

El príncipe Harry se asoció con Disney en medio de su contrato millonario con Netflix. (Getty Images)

¿Por qué el príncipe Harry luchó por conseguir seguridad del gobierno británico?

De acuerdo con una fuente de seguridad, como miembro de la familia real, Harry está acostumbrado a este tipo de personas, pero enfrentarlos sin seguridad es riesgoso para él. Así lo explicó a la revista People:

“Estos incidentes no son raros para los miembros de la familia real. Sin embargo, la diferencia radica en que no hubo presencia policial ni protección personal; la intervención recayó en dos empleados de su despacho privado. Esta vez, tuvieron suerte y reconocieron al individuo con la fijación. Confiar en la suerte no es una solución a largo plazo.

Es hijo del rey, hermano del heredero, quinto en la línea de sucesión al trono y una de las personas más famosas del mundo. Parece que hay un inevitable presentimiento sobre todo este asunto”.

De acuerdo con Neil Basu, exjefe de antiterrorismo de la Policía Metropolitana, al ser un miembro notable de la realeza británica, Harry necesita de alta seguridad en todo momento.

“El servicio militar de Harry, su reconocimiento mundial y su matrimonio con una mujer mestiza contribuyen a su alto nivel de amenaza”, dijo Basu a People en julio de 2024.