Las duras palabras de la ex secretaria de la reina Isabel II a el príncipe Harry: “Deja de ser la víctima”

A principios del mes de septiembre, el príncipe Harry viajó al Reino Unido para asistir a varios eventos benéficos, y para finalmente, reunirse con su padre, el rey Carlos III, que ha desatado varias polémicas.

La reunión entre el duque de Sussex y su padre, ocurrió el pasado 10 de septiembre en Clarence House, un té privado que duró apenas 55 minutos y donde se compartieron regalos.

La ex secretaria de la reina Isabel II lanza duras palabras al príncipe Harry

Sin embargo, informes aseguraban que Harry había sido tratado como visitante y no como miembro de la familia real durante su visita a Clarence House, declaraciones enfurecieron al príncipe, y terminó aclarando.

Sin embargo, la ex secretaria de la reina Isabel II, Ailsa Anderson, decidió enviarle un mensaje a Harry a través de un documental llamado ‘Prince Harry: My Terrible Year’, donde reflexiona sobre su personalidad, asegurando que es “una persona muy cálida y amable”.

Ailsa, que trabajó para la reina durante 12 años, forjó un lazo con el príncipe Harry, razón por la que le ha dicho que actúe con madurez.

“Deja de ser la víctima y empieza a ser el héroe de la historia, empieza a escribir tu propio guión”, dijo Anderson en un mensaje para Harry. “Creo que la gente ya se está cansando de cómo el príncipe Harry piensa que el mundo está en su contra y de lo terrible que es su vida”.

Getty Images

¿Por qué el príncipe Harry se distanció de su familia?

Anderson, asegura que Harry tiene un carácter muy impulsivo, y esta podría ser la razón de que no piense bien en las consecuencias antes de actuar, y que lo han llevado a perder la confianza de su propia familia.

“Creo que la confianza es fundamental en todos los ámbitos de la vida. Si no puedes confiar en tu familia, ¿en quién puedes confiar?”, dijo Anderson también en el documental.

