El príncipe Harry reacciona a los informe falsos sobre su reunión con el rey Carlos III: “Buscan sabotear cualquier reconciliación”

El pasado 10 de septiembre, el príncipe Harry se reunió con su padre, el rey Carlos III en Clarence House, durante su breve visita al Reino Unido, y mucho se ha especulado sobre lo que conversaron durante los 55 minutos que duró su encuentro.

Aunque se han revelado algunos detalles sobre los posibles acuerdos a los que llegaron, algunos aseguran que el duque de Sussex fue tratado como un visitante formal y no como un miembro de la familia real.

El príncipe Harry reacciona a las falsas especulaciones sobre su encuentro con el rey Carlos III

Fue a través del medio The Sun, que el portavoz del príncipe Harry, aclaró los informes falsos sobre la reunión del duque con su padre.

“Las citas que se le atribuyen son pura invención, alimentadas, cabe suponer, por fuentes que buscan sabotear cualquier reconciliación entre padre e hijo. Presumiblemente, esas mismas fuentes también han decidido revelar que hubo un intercambio de regalos”.

La relación del príncipe Harry y Carlos III atraviesa por un momento complicado Getty Archivo

¿Qué fue lo que ocurrió entre el príncipe Harry y el rey Carlos III?

El portavoz también reveló algunos detalles de lo que realmente ocurrió en su conversación, incluyendo el regalo que Harry obsequió a su padre, un retrato de sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

“Si bien hubiéramos preferido que esos detalles permanecieran privados, para mayor claridad, podemos confirmar que se entregó una fotografía enmarcada; sin embargo, la imagen no contenía al duque y la duquesa”, agregó el portavoz.

Por otra parte, la revista People habló con el portavoz de The Sun sobre las declaraciones del príncipe Harry.

“En su declaración, el príncipe Harry confirma el intercambio de regalos, incluida una fotografía familiar. La oficina del duque de Sussex recibió ayer pleno derecho de réplica antes de la publicación y optó por no responder al relato de The Sun , cuidadosamente documentado, sobre la reunión. Hoy hemos actualizado el artículo en línea para incluir su nueva declaración”.

