Sarah Ferguson enfrenta un panorama cada vez más inestable: otro de sus proyectos clave queda cancelado

Sarah Ferguson está pasando por uno de sus momentos personales y profesionales más oscuros, pues tras perder el ducado de York y todos sus privilegios de la realeza, debido a sus escandalosos vínculos con Jeffrey Epstein.

Al igual que su ex esposo, Andrés Mountbatten-Windsor, Sarah fue desterrada de la familia real y enfrenta un panorama cada vez más complicado, pues con la pérdida de su título real, también ha perdido empleos y proyectos que ponen en riesgo la estabilidad de sus finanzas personales.

Te podría interesar: ¡Despiden a Sarah Ferguson! Este es el empleo que perdió tras dejar de ser duquesa de York

Cancelan el libro infantil de Sarah Ferguson

Junto a la editorial New Frontier Publishing, Sarah tenía planeado la publicación de su nuevo libro infantil ‘Flora and Fern: Kindness Along The Way’; sin embargo, tras varios retrasos, finalmente ha sido cancelado y retirado del catálogo de ventas.

Se dice que su lanzamiento estaba previsto para el 9 de octubre, luego se retrasó y estaba previsto para su lanzamiento el próximo 20 de noviembre, pero a través de un comunicado emitido por Bookseller, se dio a conocer la noticia de que estaba cancelado.

“Hay que suponer que tiene que ver con las controversias actuales. No es el momento adecuado para publicar un libro de Sarah Ferguson”, ha afirmado una fuente consultada por la BBC. “No es el tipo de libro que va a envejecer, y no estás arriesgando mucho dinero al retenerlo”, continúa la fuente.

El libro ha sido marcado como “retirado de la venta” a petición de la editorial, según confirmó a la BBC NielsonIQ Book Data, un servicio que proporciona datos sobre el mercado editorial mundial.

Sarah Ferguson pierde empleos tras quedarse sin el ducado de York Getty Images

La relación de Sarah Ferguson con Jeffrey Epstein

Los últimos correos filtrados del criminal Epstein, han dejado mal parada a Sarah, pues en ellos se revela que lo consideraba un “fiel amigo y supremo”; sin embargo, en 2011 ofreció una disculpa pública.

“Aborrezco la pedofilia y cualquier abuso sexual infantil y sé que esto fue un gigantesco error de juicio por mi parte. Cuando pueda, devolveré el dinero y no volveré a tener nada que ver con Jeffrey Epstein nunca más”, afirmó en una entrevista al diario London Evening Standard.

Hasta el momento, el futuro de Sarah es incierto, y de acuerdo con el Daily Mail, podría mudarse a Portugal, en una casa que pertenece a su hija Eugenia de York.

