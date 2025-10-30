¡Despiden a Sarah Ferguson! Este es el empleo que perdió tras dejar de ser duquesa de York

Sarah Ferguson ha caído en desgracia, pues además de perder su título de duquesa de York, la ex esposa del príncipe Andrés está recibiendo portazos en la cara de algunas de las instituciones para las que trabajaba.

Fergie, como se le conoce cariñosamente, había podido llevar su título real a pesar de haberse divorciado del príncipe Andrés en 1996, incluso seguía viviendo en Royal Lodge, una de las propiedades del castillo de Windsor, y podía asistir a eventos reales.

Sin embargo, el pasado 17 de octubre, el príncipe Andrés renunció a sus títulos reales, luego de verse involucrado en los escándalos de Jeffrey Epstein, esta situación también afectó a Sarah, pues también estaba involucrada con el criminal.

Sarah Ferguson pierde el ducado de York y su prestigio por vínculos con Jeffrey Espstein Getty Images

Sarah Ferguson pierde empleos tras quedarse sin el ducado de York

De acuerdo con el Daily Mail, Sarah Ferguson fue despedida de la cadena de televisión británica ITV, donde tenía colaboraciones especiales para programas como ‘This Morning’ y ‘Loose Women’.

Se dice que la publicación del e-mail que le envió a Jeffrey donde lo llamaba “amigo fiel y supremo”, fue la gota que derramó el vaso y el clavo que selló su ataúd en la cadena de televisión, que ya no quiere mantener ningún tipo de relación con la madre de Beatriz y Eugenia de York.

“Fergie no volverá a aparecer en ITV, no hay nada previsto para ella. Trabajó mucho con la cadena durante un tiempo y siempre formó parte del grupo. De hecho, estaba muy involucrada en los planes de ITV, pero ya no. Se ha terminado su relación con el canal”, asegura una fuente interna de la cadena al mencionado medio.

Sarah Ferguson era “adorada” por los altos cargos y fue considerada como la “salvadora” de la programación matinal gracias a su actitud “cercana” en cada una de sus apariciones.

Los empleos que ha perdido Sarah Ferguson

Sin embargo, su participación en la cadena de televisión no ha sido la única pérdida de Sarah Ferguson, varias fundaciones han decidido cortar lazos con la ex duquesa de York, donde figuraba como representante.

“Tras la información compartida este fin de semana sobre la correspondencia de la duquesa de York con Jeffrey Epstein, Julia’s House ha tomado la decisión de que sería inapropiado que ella continúe como patrocinadora de la organización benéfica. Le hemos informado sobre esta decisión y le agradecemos su apoyo en el pasado”, informó esta asociación que gestiona hospitales infantiles.

Teenage Cancer Trust también hizo lo mismo: “Hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación con la duquesa de York y, a partir de hoy, ella ya no es madrina de Teenage Cancer Trust. Le hemos comunicado esta decisión a la duquesa. Queremos agradecerle su apoyo”.

