El anillo de compromiso de 70 mil libras de Sarah Ferguson, ¿cuál fue su destino tras el divorcio del príncipe Andrés?

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson han estado protagonizando los tabloides en todo el Reino Unido y en el mundo, pues tras renunciar a sus títulos reales el pasado 17 de octubre, no sólo han salido a relucir los nexos que compartían con Jeffrey Epstein, también se ha compartido detalles de sus vidas.

Recientemente se dieron a conocer algunos aspectos del anillo de compromiso con el que el príncipe Andrés le propuso matrimonio a Sarah Ferguson, una joya que fue diseñada especialmente para quien fue la duquesa de York.

Te podría interesar: El príncipe Andrés busca mudarse a la antigua residencia de Harry y Meghan a cambio de Royal Lodge

¿Cómo es el anillo de compromiso de Sarah Ferguson?

El príncipe Andrés le pidió matrimonio a Sarah en febrero de 1986, y se anunció el 17 de marzo de ese mismo año, con una impresionante piedra de rubí rojo, un color poco compun para los anillos de compromiso.

Durante la entrevista de compromiso de la pareja, Andrés explicó: “Llegamos a la conclusión mutua de que el rojo era probablemente el color ideal para Sarah. Así fue como elegimos el rubí. Los detalles adicionales en el exterior... queríamos algo un poco original”.

El experto en anillos de compromiso de la joyería Steven Stone, describió la joya de la siguiente manera:

“Presenta un impactante rubí birmano de tres quilates rodeado de 10 brillantes diamantes, dispuestos en un diseño floral conocido como engaste en racimo”. También explicó que, engastadas en la banda amarilla, las gemas crean un “vívido y llamativo contraste de color”.

Anillo de compromiso de Sarah Ferguson Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

Se dice que este anillo fue diseñado por la casa de joyería Gerrard, la responsable del anillo de compromiso de la princesa Diana.

¿Cuánto costó el anillo de compromiso de Sarah Ferguson?

Se dice que cuando Andrés compró el anillo para Sarah, tenía un valor aproximado de 25 mil libras; sin embargo, con la inflación y su condición de joya real, su valor actual estaría estimado en las 70 mil libras.

Anillo de compromiso de Sarah Ferguson John Shelley Collection/Avalon/Getty Images

¿Qué pasó con el anillo de compromiso de Sarah Ferguson?

Sarah y Andrés se separaron en el año de 1992, pero su divorcio se hizo oficial cuatro años después, sus acuerdos de divorcio causaron un poco de polémica, pues siguieron viviendo juntos en Royal Lodge y el siguió usando el título de duquesa de York.

Por lo más extraño, es que siguió usando su anillo de compromiso; sin embargo, la última vez que se le vio usándolo, fue en 2003.

