El príncipe Andrés busca mudarse a la antigua residencia de Harry y Meghan a cambio de Royal Lodge

El pasado 27 de octubre se dio a conocer que el príncipe Andrés dejará de vivir en su residencia de 30 habitaciones, Royal Lodge; sin embargo el miembro de la realeza caído en desgracia por sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein, ha puesto una serie de condiciones.

Se dice que el hijo de la reina Isabel II ha exigido dos propiedades de alto perfil de la familia real, a cambio de Royal Lodge, y una de ellas se trata de la antigua residencia del príncipe Harry y Meghan Markle.

Las propiedades que el príncipe Andrés quiere a cambio de Royal Lodge

El príncipe Andrés y su exesposa Sarah Ferguson, habían estado viviendo juntos en Royal Lodge desde el 2003 a pesar de su divorcio; sin embargo, luego de renunciar a sus títulos de realeza y la controversia al revelarse los detalles de su contrato de arrendamiento, se le pidió abandonar la propiedad.

De acuerdo con el medio The Sun, Sarah podría mudarse a Adelaide Cottage, cuando Kate Middleton y el príncipe William se muden a su nueva residentes en Forest Lodge, mientras que el príncipe Andrés podría mudarse a Frogmore Cottage, la residencia que fue del príncipe Harry y Meghan Markle.

El medio británico reveló que se le planteó al príncipe Andrés la posibilidad de mudarse a una de las propiedades de Escocia o Norfolk, pero el príncipe lo habría rechazado, pues quiere estar cerca de sus hijas, Eugenia y Beatriz de York.

La propuesta de las casas de campo de Frogmore y Adelaide sería una solución para Andrew, quien ha sido objeto de críticas por su residencia en Royal Lodge durante más de un año.

Adelaide Cottage y Frogmore Cottage

El príncipe William y Kate Middleton llevan viviendo en Adelaide Cottage hace poco más de tres años, se le dio como su hogar permanente; sin embargo, este lugar le trae tristes recuerdos a la familia, razón por la que decidieron mudarse a Forest Lodge.

En cuanto a Frogmore Cottage, la reina Isabel II donó a Meghan Markle y al príncipe Harry esta residencia en 2019 para que formaran su hogar junto a Archie, pero se les pidió que devolvieran la propiedad en 2023, luego de que decidieran mudarse a California en 2020.

