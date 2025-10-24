El príncipe Andrés sufre nueva humillación: su escudo es retirado del Castillo de Windsor

El pasado 17 de octubre, el príncipe Andrés renunció de manera oficial a sus títulos reales luego de verse involucrado en los delitos de Jeffrey Epstein, razón por la que perdió primero sus títulos militares, y luego su ducado de York entre otros.

Ahora ha sufrido una nueva humillación, pues el castillo de Windsor ha retirado el estandarte con el escudo de armas del príncipe Andrés, un trato que sólo han recibido aquellos nobles que son acusados de traición.

Retiran estandarte con el escudo de armas del príncipe Andrés del castillo de Windsor

La bandera con el escudo de armas del príncipe Andrés, estuvo previamente expuesta junto a la del Príncipe William, dentro de la Capilla de San Jorge. Se izó por primera vez en 2006, después de que Andrés fuera nombrado Caballero de la Orden de la Jarretera, una orden de caballería fundada en el siglo XIV.

No fue despojado formalmente de la orden, pero aceptó renunciar a ella, y de acuerdo con el medio The Sun, la exhibición normalmente sólo se retira en casos de alta traición o rebeliones contra la Corona.

¿Qué significa el tratamiento de Alteza Real que perdió el príncipe Andrés? Getty Images

¿Por qué el príncipe Andrés renunció a sus títulos reales?

En un comunicado emitido a través del Palacio de Buckingham, el príncipe Andrés afirmó que la decisión de perder sus títulos, se tomó “tras conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia”.

“Hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y de la Familia Real”, declaró. “He decidido, como siempre, anteponer mi deber hacia mi familia y mi país”.

Andrés, quien ha negado repetidamente cualquier irregularidad, se retiró de la vida pública por primera vez en 2019 en medio de las consecuencias de su conexión con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

