El príncipe William exilia a su tío, el príncipe Andrés, de su coronación y vida real como futuro rey

El pasado 17 de octubre, el príncipe Andrés renunció a sus títulos reales, de acuerdo con su comunicado, tomó la decisión en medio de la polémica que protagoniza por sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein, para evitar causar conflictos a la corona británica y a su hermano, el rey Carlos III.

Aunque a primera vista parece que la decisión fue tomada por el propio príncipe, muchos argumentan que se trató de una decisión directa de Carlos III, como castigo por su comportamiento criminal, a pesar de que él niega los cargos.

Sin embargo, quien parece estar muy molesto con la situación es el príncipe William, quien ha decidido ser más estricto con su tío.

El príncipe William prohíbe al príncipe Andrés asistir a su coronación

De acuerdo con la revista People, el príncipe William estuvo de acuerdo con la decisión de su padre, el rey Carlos III, de retirar los títulos reales a su tío, el príncipe Andres; sin embargo, siente que no ha sido suficiente castigo.

El medio The Sunday, ha revelado también que William ha tomado la decisión de prohibir a su tío Andrés, asistir a su futura coronación como rey, además de presenciar todos los eventos públicos y privados de la familia real.

La prohibición de William se extiende hasta Sarah Ferguson, la ex esposa de Andrés, con quien ha mantenido una relación cercana desde hace 30 años a pesar de su divocrio, y quien también perderá sus títulos de nobleza.

El príncipe Andrés, otra vez en el ojo del huracán por nuevos correos sobre Virginia Giuffre

¿Qué pasará con las princesas Eugenia y Beatriz de York?

Por otra parte, las hijas de Andrés y Sarah Ferguson, las princesa Beatriz y Eugenia de York, no se verán afectadas por la caída en desgracia de sus padres, los medios aseguran que su primo, el príncipe William, las seguirá incluyendo en los eventos reales y familiares, además de mantener sus títulos de nobleza como miembros no activos de la institución.

¿Beatriz y Eugenia de York perderán sus títulos reales?

Los escándalos del príncipe Andrés que lo llevaron a la desgracia

La caída en desgracia del príncipe Andrés comenzó en 2010 debido a sus supuestas conexiones con Jeffrey Epstein, pero la tensión aumentó exponencialmente en 2015 cuando fue nombrado en una demanda civil contra el delincuente.

En la demanda, una mujer posteriormente identificada como Virginia Giuffre, afirmó que Epstein le ordenó tener relaciones sexuales con Andrew en tres ocasiones distintas cuando tenía 17 años.

En enero de 2022, la madre del príncipe Andrés, la difunta reina Isabel, lo despojó de sus títulos militares y patrocinios en medio de una demanda por agresión sexual interpuesta por Giuffre en su contra, presentada inicialmente en 2021.

Andrés negó haber actuado mal y, en febrero de 2022, llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre por una suma no revelada. Giuffre se suicidó en abril a los 41 años.