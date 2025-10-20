Suscríbete
El príncipe Andrés, otra vez en el ojo del huracán por nuevos correos sobre Virginia Giuffre

La policía investiga denuncias que señalan que el príncipe Andrés habría solicitado a su oficial de protección obtener información personal sobre su acusadora, Virginia Giuffre.

October 20, 2025 • 
Melisa Velázquez
El pasado viernes 17 de octubre, el príncipe Andrés sorprendió al mundo con la noticia de que renunciaba a todos sus títulos reales, después de numerosas acusaciones en su contra por sus lazos con Jeffrey Epstein.

El hijo de la reina Isabel II y hermano del rey Carlos III, fue acusado de abuso sexual por Virginia Giuffre, quie swe quitó la vida a los 41 años, después de denunciar al miembros de la realeza.

El príncipe Andrés enfrenta nuevos cargos por el abuso a Virginia Giuffre

De acuerdo con medios como The Guardian, The Telegraph y la BBC, el príncipe Andrés habría solicitado a su oficial de protección policial, que descubriera información personal sobre Giuffre hace más de una década y le proporcionó al oficial su número de seguro social y fecha de nacimiento para hacerlo.

Los correos electrónicos filtrados se enviaron justo antes de que apareciera en 2011 una foto de Andrés y Giuffre; sin embargo, no hay indicios de que el oficial cumpliera con la solicitud de la realeza, informó el medio.

Un portavoz de la Policía Metropolitana dijo a la revista People: “Estamos al tanto de los informes de los medios y estamos investigando activamente las afirmaciones realizadas”.

El secretario de Seguridad, Ed Miliband, calificó los correos electrónicos filtrados de “profundamente preocupantes” durante su aparición en el programa político de BBC One con Laura Kuenssberg , el domingo 19 de octubre.

Miliband, de 55 años, pidió que se investiguen las acusaciones porque “no es en absoluto la forma en que se debe utilizar a los agentes de protección personal”.

El príncipe Andrés deja sus cargos reales.

La relación del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein

Estos no solo primeros correos que incriminan al príncipe Andrés en el caso Jeffrey Epstein, poco antes de que renunciara a sus títulos reales, salió a la luz otro correo electrónico del 2011 donde el hermano del rey Carlos III le decía al delincuente: “Estamos juntos en esto”, un día después de que saliera a la luz su foto junto a Virginia Giuffre.

El correo electrónico de Andrés a Epstein también parecía demostrar que la pareja mantuvo contacto después de que el miembro de la realeza anunciara que había cortado su relación con él.

Melisa Velázquez
