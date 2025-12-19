¡Hola corte bob! 5 formas de llevarlo que no requieren tanto mantenimiento y favorecen a los 50

Sin importar la edad que tengamos o el año en el que estemos, el corte bob se mantiene en la preferencia de muchas mujeres alrededor del mundo. Que Hailey Bieber haya apostado por ponerlo en tendencia gracias a su nuevo corte de pelo, o que otras celebridades como Selena Gomez sean de las que lo han adoptado como el favorito, no es ninguna casualidad.

El corte bob es un gran aliado al momento de agregar estructura y movimiento, siendo el corte predilecto cuando lo que buscamos es un efecto visual pulido, refinado y sumamente elegante sobre nuestra apariencia.

Si estabas pensando en darte una vuelta por el salón de belleza, pero aún no estabas segura sobre qué estilo elegir, revisa estas ideas de cortes que no solo te ayudarán a rejuvenecer, sino también a estar en tendencia en 2026.

Bob francés

Este corte se ha posicionado como uno de los favoritos por su elegancia relajada. Suele llevarse unos milímetros por debajo de la mandíbula y es un estilo que apuesta por un acabado natural; es por esta razón que se ha convertido en el estandarte de los cortes cortos pero con aire desenfadado. Aunque favorece a muchos tipos de melena, las onduladas son sus predilectas.

Corte lob

El lob, o también conocido como long bob, es la versión más larga del clásico corte bob. Su longitud suele llegar a la altura de los hombros, convirtiéndose en la opción de las mujeres que aman los cortes medios.

Su largo lo convierte en un estilo muy versátil que puede peinarse de diversas formas; es un corte moderno y práctico, favorece principalmente a mujeres a partir de los 40, pero luce bien a cualquier edad.

Bob biselado

Este corte se caracteriza por llevar las puntas ligeramente hacia adentro, creando un acabado pulido y muy estructurado. Esta forma de pelo aporta sensación de densidad, por lo que es la alternativa para aquellas personas con pelo fino o poco volumen.

A pesar de su estructura, no endurece el rostro y a los 50 genera una apariencia de refinamiento y elegancia.

Bob con flequillo

Apostar por un corte bob con flequillo es una gran apuesta, especialmente para aquellas que desean enmarcar su rostro y crear la ilusión visual de unas facciones más finas. Las opciones para que un bob luzca bien con copete son infinitas; sin embargo, te recomendamos apostar por aquellas que cubran la zona de la frente.

Italian bob

El italian bob es una de las versiones más sofisticadas del momento. Muchas mujeres están apostando por este estilo porque su estructura ayuda a que el pelo tenga una caída elegante y natural.

Se caracteriza por tener una longitud a la altura del inicio de la mandíbula y puede llevarse en su versión lacia, con ondas suaves o un poco de volumen.

El corte bob llega a 2026 como una tendencia de cortes, trayendo con él las mejores versiones y estilos que tiene. Apostar por una de estas 5 alternativas no solo te ayudará a rejuvenecer y recibir el año con una apariencia fresca, elegante y sofisticada; también serán un gran aliado para no tener que visitar de forma constante el salón de belleza.