Suscríbete
Moda

Carolina Herrera lleva el abrigo negro ideal para verte elegante y con clase a cualquier edad

Si alguna vez has dudado del poder de un buen abrigo negro, basta con ver a Carolina Herrera para convencerse.

Febrero 18, 2026 • 
Karen Luna
carolina herrera uñas

Carolina Herrera lleva el abrigo negro ideal para verte elegante y con clase a cualquier edad.

Getty

Si hay alguien que entiende la palabra elegancia sin necesidad de exagerar, es Carolina Herrera. La diseñadora venezolana, fundadora de la firma Carolina Herrera, ha convertido el minimalismo pulido en una declaración de estilo y esta vez volvió a demostrarlo con una pieza que confirma que el negro nunca falla.

También te interesa...
carolina-herrera-color-unias.jpg
El color de uñas que Carolina Herrera recomienda para verte más sofisticada
Junio 26, 2023
 · 
Editorial
guia combinar colores carolina herrera.jpeg
Moda
Así se combinan los colores de forma elegante esta Primavera–Verano 2024, palabra experta de Carolina Herrera
Febrero 16, 2024
 · 
Beatriz Velasco

Un abrigo negro que estiliza y eleva cualquier look

El abrigo negro es un básico del armario femenino desde hace décadas y el que modeló Carolina Herrera tiene un detalle diferenciador con el cuello y los puños en rojos, un contraste estratégico que aporta carácter sin romper la armonía.

El poder del contraste: negro y rojo

La combinación negro con rojo es un clásico en la historia de la moda porque es elegante, pero también tiene personalidad. Al incorporar el rojo en zonas clave como el cuello y las muñecas, el diseño dirige la mirada hacia el rostro y las manos, creando un efecto visual equilibrado y refinado.

Además, este tipo de abrigo demuestra que no se necesita recurrir a estampados llamativos o cortes exagerados para destacar. A veces, la clave está en un detalle bien pensado, esa es justamente la filosofía que ha caracterizado a la casa Carolina Herrera desde sus inicios; las líneas limpias, siluetas femeninas, a demás de toques de color precisos.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 8.32.27 AM.jpeg

Si hay alguien que entiende la palabra elegancia sin necesidad de exagerar, es Carolina Herrera.

Getty Images

Elegancia a cualquier edad

Uno de los mayores aciertos de este abrigo negro es que favorece a mujeres de todas las edades. El corte estructurado aporta presencia, mientras que el contraste cromático añade modernidad sin perder sobriedad. Es el tipo de pieza que puedes usar con pantalones sastre, un vestido midi o incluso jeans oscuros, y siempre proyectarás una imagen pulida.

Si algo nos enseña Carolina Herrera con este look es que la elegancia no tiene fecha de caducidad. Un buen abrigo negro, con un giro inesperado como el rojo en cuello y puños, puede convertirse en esa prenda estrella que transforma cualquier outfit en una declaración de estilo.

Carolina Herrera Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Los colores que debes vestir en febrero para activar la buena fortuna en el Año Nuevo Chino
Horóscopos
Año Nuevo Chino 2026: Los 10 colores que debes vestir en febrero para activar la buena fortuna
Febrero 18, 2026
 · 
Melisa Velázquez
28th Costume Designers Guild Awards
Belleza
Primavera 2026: Kate Hudson lleva el corte de pelo que define el rostro y arrasará esta temporada
Febrero 18, 2026
 · 
Karen Luna
La reina Letizia arrasa con traje sastre de lana española
Realeza
La reina Letizia estrena el traje sastre más elegante y original que honra a la moda española
Febrero 18, 2026
 · 
Melisa Velázquez
El príncipe William habla de salud mental y las herramientas que utiliza para mantenerse estable
Realeza
El príncipe William rompe el silencio y habla sobre su salud mental: “Hay que aprender a quererse a uno mismo”
Febrero 18, 2026
 · 
Melisa Velázquez