Primavera 2026: Kate Hudson lleva el corte de pelo que define el rostro y arrasará esta temporada.

Si estás buscando el corte de pelo perfecto para esta primavera 2026, entonces presta atención porque Kate Hudson acaba de dar una lección de estilo que todas queremos copiar. La actriz y musa del glam protagonizó una de las apariciones más comentadas de la temporada con un look que combina movimiento, frescura, además de personalidad.
¿Qué es el corte mariposa y por qué lo amarás?
El llamado corte mariposa (también conocido como butterfly haircut) es exactamente lo que suena: un estilo que imita las alas de una mariposa. Se caracteriza por capas superpuestas, más cortas al frente y más largas detrás, creando volumen natural y un flujo suave que enmarca el rostro.
Este corte es ideal si quieres un look que:
- Aporte movimiento sin perder longitud
- Defina tus facciones con elegancia
- Sea versátil y fácil de llevar en tu día a día
Aunque ha existido desde hace décadas, su regreso esta temporada está más fuerte que nunca porque combina lo clásico con lo moderno, perfecto para quienes queremos un cambio sin drama extremo.
Kate Hudson y las ondas soft que dominarán 2026
En su más reciente aparición, Kate Hudson lució un look con capas suaves y movimiento natural que recuerda el espíritu liviano del butterfly cut.. Las capas no son agresivas ni demasiado estructuradas, lo que ayuda a que su rostro luzca más definido, fresco y juvenil, ideal para el clima cálido que se avecina.
Este estilo no solo favorece a quienes tienen cabello lacio o ligeramente ondulado, sino que, con un poco de textura o producto ligero, cualquiera puede adaptarlo a su propio estilo.
¿Por qué este corte está arrasando?
El corte mariposa se ha convertido en uno de los preferidos de estilistas y celebridades porque:
- Añade volumen sin sacrificar longitud
- Resalta los pómulos y la forma natural del rostro
- Funciona tanto con cabello suelto como recogido
- Es superactual, pero clásico a la vez
Además, estilistas afirman que este corte favorece especialmente a quienes quieren un look soft pero definido, que no requiera horas de peinado.
Cuando vayas a tu estilista, puedes pedir un corte mariposa con capas suaves y flequillo curtain (o fleco cortina), que es perfecto para enmarcar el rostro sin verse pesado. Este estilo hará que tu melena se vea con movimiento, volumen natural y un toque romántico, ideal para recibir la primavera 2026 con estilo.