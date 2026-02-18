La reina Letizia estrena el traje sastre más elegante y original que honra a la moda española

Este miércoles 18 de febrero, la reina Letizia asistió a la presentación oficial de “Alianza por la Lana”, un evento organizado en el marco de Madrid Design Festival 2026, que tiene como propósito reconocer y valorar a la lana española como parte de su cultura y patrimonio.

Para este importante evento, Doña Letizia ha apostado por un impecable traje sastre confeccionado en lana española, un guiño claro de apoyo al sector nacional y con el que reafirma su estilo depurado, ofreciendo una auténtica lección de elegancia y sofisticación.

La reina Letizia arrasa con traje sastre de lana española

La reina Letizia sorprendió con un traje sastre de dos piezas hecho a medida por la firma española Oteyza, confeccionado en lana merino extrafina de origen español, una elección que conecta directamente con la causa de la alianza, que busca poner en valor la lana y su cadena productiva en España.

La chaqueta se caracteriza por su estilo minimalista sin solapas ni cuello, mientras que el pantalón tiene un corte recto y ligeramente fluido que aporta sofisticación sin rigidez y con un estilo contemporáneo.

La reina Letizia combinó su traje con una llamativa y elegante blusa blanca de seda con lazada, un detalle muy clásico y femenino que enmarca el rostro y añade sofisticación al look.

También llevó sus mocasines de Massimo Dutti en color negro para un estilo cómodo y elegante, y pendientes de Sure Jewels, firma valenciana que se vio afecta por la DANA.

El compromiso de la reina Letizia con la lana nacional

La reina Letizia ya ha asistido antes a este tipo de actos, lo que demuestra que su apoyo a la moda y a los tejidos españoles no se limita a su forma de vestir, sino que también forma parte de su compromiso y participación activa en iniciativas relacionadas con el sector.

Hace casi un año, la reina Letizia recibió a los impulsores del proyecto “Tejiendo Redes. La lana. Patrimonio en extinción”, una iniciativa que, tras casi 12 meses de trabajo, culminó hoy con la presentación de la “Alianza por la Lana”, evento al que asistió.

