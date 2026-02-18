Temporada de Piscis 2026: qué signos encontrarán el amor y compromiso en su relación

El 18 de febrero el Sol entra a Piscis, dando comienzo a la temporada del signo más sensible e intuitivo del zodiaco, donde su energía estará afectando a los signos hasta el 20 de marzo, favoreciendo a los vínculos auténticos y relaciones que buscan el amor verdadero.

Esta temporada afecta a todos los signos del zodiaco pero no de la misma forma, pues 5 de ellos se verán más beneficiados en su zona de amor y relaciones, experimentando emociones profundas, declaraciones inesperadas y decisiones que podrían transformar sus relaciones.

Los signos del zodiaco que podrían encontrar el amor y el compromiso en la temporada de Piscis 2026

Regido por Neptuno, planeta de los sueños y la espiritualidad, esta temporada trae sorpresas románticas para estos signos del zodiaco.

Tauro

Empezarás a distinguir con el corazón quiénes realmente te nutren y quiénes ya no vibran contigo, buscando vínculos más auténticos y profundos, ya no tendrás paciencia para lo superficial: ahora quieres conexiones que se sientan reales y significativas.

Eso sí, entre miradas cómplices y promesas susurradas, evita idealizar demasiado o comprometerte desde la fantasía. Soñar enamora, pero mantener los pies en la tierra será lo que haga que esa ilusión pueda convertirse en algo duradero.

Virgo

Cuando llega la temporada de Piscis, al ser tu signo opuesto, las relaciones se vuelven el centro de todo, podrías experimentar conexiones muy profundas o comprender que un vínculo necesita cambiar, porque lo que estaba a medias ya no se sostiene.

Esta energía te invita a soltar el control y confiar más en lo que sientes que en lo que analizas, y aunque al principio resulte incómodo, abrirte a tus emociones sin juzgarlas puede llevarte a descubrir una profundidad nueva y liberadora.

Escorpio

La temporada de Piscis activa tu lado más creativo, romántico y emocional, despertando ilusiones o sentimientos intensos que creías dormidos, que favorece la intimidad y conversaciones sinceras que fortalecen tus vínculos en pareja.

Sin embargo, también puede llevarte a idealizar más de la cuenta, pues la emoción se intensifica para bien o para mal, por lo que será clave no confundir intensidad con destino. Si equilibras corazón e instinto y te apoyas en hechos, esta etapa puede resultar profundamente transformadora.

Los signos del zodiaco que podrían encontrar el amor y el compromiso en la temporada de Piscis 2026 Getty Images

Sagitario

Sagitario no busca enamorarse, simplemente le sucederá, la temporada de piscis puede traer una conexión inesperada en un viaje, evento o conversación casual, que comienza ligera y termina volviéndose más profunda.

La relación crecerá de forma natural si respeta tu libertad y comparte tu visión expansiva. Pero si sientes presión o límites, la chispa podría apagarse tan rápido como surgió.

Acuario

Después de tu temporada, la energía se suaviza y se dirige hacia tu estabilidad y tu autoestima, pero desde un lugar más sensible y auténtico. Piscis te invita a preguntarte cuánto estás dando… y cuánto amor, atención y seguridad estás recibiendo a cambio.

Puedes darte cuenta de que mereces más de lo que habías aceptado, tanto en lo material como en lo afectivo. Es un momento para reorganizar, renegociar o simplemente reafirmar tu lugar, porque cuando fortaleces tu autoestima desde dentro, eliges desde el amor y no desde la carencia.

