Suscríbete
Horóscopos

Temporada de Piscis 2026: qué signos encontrarán el amor y compromiso en su relación

Con la llegada del Sol a Piscis, el zodiaco entra en una de sus etapas más sensibles, intuitivas y románticas del año.

Febrero 18, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los signos del zodiaco que podrían encontrar el amor y el compromiso en la temporada de Piscis 2026

Los signos del zodiaco que podrían encontrar el amor y el compromiso en la temporada de Piscis 2026

Getty Images

El 18 de febrero el Sol entra a Piscis, dando comienzo a la temporada del signo más sensible e intuitivo del zodiaco, donde su energía estará afectando a los signos hasta el 20 de marzo, favoreciendo a los vínculos auténticos y relaciones que buscan el amor verdadero.

Esta temporada afecta a todos los signos del zodiaco pero no de la misma forma, pues 5 de ellos se verán más beneficiados en su zona de amor y relaciones, experimentando emociones profundas, declaraciones inesperadas y decisiones que podrían transformar sus relaciones.

Te podría interesar: El secreto para atraer a tu alma gemela según tu mes de nacimiento

También puedes leer:
Los regalos perfectos para cada signo del Zodiaco
Estilo de vida
Los regalos perfectos para cada signo del Zodiaco
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades
signos de fuego.jpg
Horóscopos
La extraña característica de los signos de fuego que los puede llevar a vivir en solitario
Agosto 10, 2023
 · 
Emma Duarte

Los signos del zodiaco que podrían encontrar el amor y el compromiso en la temporada de Piscis 2026

Regido por Neptuno, planeta de los sueños y la espiritualidad, esta temporada trae sorpresas románticas para estos signos del zodiaco.

Tauro

Empezarás a distinguir con el corazón quiénes realmente te nutren y quiénes ya no vibran contigo, buscando vínculos más auténticos y profundos, ya no tendrás paciencia para lo superficial: ahora quieres conexiones que se sientan reales y significativas.

Eso sí, entre miradas cómplices y promesas susurradas, evita idealizar demasiado o comprometerte desde la fantasía. Soñar enamora, pero mantener los pies en la tierra será lo que haga que esa ilusión pueda convertirse en algo duradero.

Virgo

Cuando llega la temporada de Piscis, al ser tu signo opuesto, las relaciones se vuelven el centro de todo, podrías experimentar conexiones muy profundas o comprender que un vínculo necesita cambiar, porque lo que estaba a medias ya no se sostiene.

Esta energía te invita a soltar el control y confiar más en lo que sientes que en lo que analizas, y aunque al principio resulte incómodo, abrirte a tus emociones sin juzgarlas puede llevarte a descubrir una profundidad nueva y liberadora.

Escorpio

La temporada de Piscis activa tu lado más creativo, romántico y emocional, despertando ilusiones o sentimientos intensos que creías dormidos, que favorece la intimidad y conversaciones sinceras que fortalecen tus vínculos en pareja.

Sin embargo, también puede llevarte a idealizar más de la cuenta, pues la emoción se intensifica para bien o para mal, por lo que será clave no confundir intensidad con destino. Si equilibras corazón e instinto y te apoyas en hechos, esta etapa puede resultar profundamente transformadora.

Signos del zodiaco que podrían sufrir de amor durante Mercurio retrógrado

Los signos del zodiaco que podrían encontrar el amor y el compromiso en la temporada de Piscis 2026

Getty Images

Sagitario

Sagitario no busca enamorarse, simplemente le sucederá, la temporada de piscis puede traer una conexión inesperada en un viaje, evento o conversación casual, que comienza ligera y termina volviéndose más profunda.

La relación crecerá de forma natural si respeta tu libertad y comparte tu visión expansiva. Pero si sientes presión o límites, la chispa podría apagarse tan rápido como surgió.

Acuario

Después de tu temporada, la energía se suaviza y se dirige hacia tu estabilidad y tu autoestima, pero desde un lugar más sensible y auténtico. Piscis te invita a preguntarte cuánto estás dando… y cuánto amor, atención y seguridad estás recibiendo a cambio.

Puedes darte cuenta de que mereces más de lo que habías aceptado, tanto en lo material como en lo afectivo. Es un momento para reorganizar, renegociar o simplemente reafirmar tu lugar, porque cuando fortaleces tu autoestima desde dentro, eliges desde el amor y no desde la carencia.

signos zodiacales
Melisa Velázquez
Relacionado
El príncipe William habla de salud mental y las herramientas que utiliza para mantenerse estable
Realeza
El príncipe William rompe el silencio y habla sobre su salud mental: “Hay que aprender a quererse a uno mismo”
Febrero 18, 2026
 · 
Melisa Velázquez
el príncipe Andrés de Inglaterra .jpg
Realeza
Revelan emails de Jeffrey Epstein relacionados con el caso del ex príncipe Andrés
Febrero 18, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Captura de pantalla 2026-02-17 a la(s) 10.59.27 p.m..png
Belleza
Temporada de Piscis 2026: 5 diseños de uñas que son perfectos para fluir en las próximas semanas
Febrero 17, 2026
 · 
Karen Luna
La rivalidad del príncipe William y el príncipe Harry comenzó en la infancia
Realeza
Libro real revelaría que la disputa entre el príncipe William y Harry se habría convertido en un altercado físico
Febrero 17, 2026
 · 
Lily Carmona