El príncipe William rompe el silencio y habla sobre su salud mental: “Hay que aprender a quererse a uno mismo”

Este miércoles 18 de febrero, el príncipe William asistió a la BBC Radio 1 para participar en una conversación sobre el suicidio masculino, donde habló de sus propios desafios de salud mental y cómo ha logrado afrontarlos.

El príncipe de Gales también insistió en que debería de haber más hombres hablando sobre el tema, compartiendo sus propias experiencias de vida, como una forma de apoyar a otros que se encuentran atravesando por alguna crisis.

El príncipe William habla de salud mental y las herramientas que utiliza para mantenerse estable

Durante la conversación, el príncipe William le dijo al presentador Greg James y a un panel conformado por otras celebridades como el rapero británico Green, que se necesitan más modelos masculinos dispuestos a hablar con libertad del tema para apoyar a otros.

Sin embargo, William aseguró que lo más importante es aprender a entenderte a ti mismo para también quererte y saber cuál es el origen de tu malestar emocional: “Aprende a quererte y a entenderte”, dijo William. “Llevo mucho tiempo intentando entender mis emociones y por qué siento que lo hago, y siento que es un proceso muy importante de vez en cuando. Para comprobar cómo estás contigo mismo y averiguar por qué te sientes así”.

“A veces hay una explicación obvia, a veces no. Creo que esa idea de que una crisis de salud mental es temporal, puedes tener un momento fuerte de crisis mental, pero pasará”.

El príncipe de Gales aseguró que es de suma importancia entender qué es la salud mental, para realmente comenzar a entenderte de forma consciente y poder superar los desafíos que se presentan a lo largo del día a día.

“Parte de sentirse cómodo hablando de salud mental es entenderla. Y si tienes chicos que realmente se han dedicado a aprender qué son los sentimientos, por qué sentimos que lo hacemos, ¿qué podemos hacer al respecto? Eso también forma parte de la conversación”, Continúo sobre la importancia de hablarlo: “Necesitamos más modelos masculinos ahí fuera, hablando de ello y normalizándolo para que se convierta en algo natural para todos nosotros”, dijo.

Las “herramientas” que utiliza el príncipe William para su propia salud mental

Durante la conversación, el príncipe william también habló de las herramientas que él utiliza para tratar su salud mental, tratar de entenderse así mismo y calmarse cuando lo necesita.

“Cuando nacimos, y cuando crecemos, y a lo largo de la vida, dependemos de las circunstancias, la familia, la educación, lo que sea, tienes una caja de herramientas a tu lado, pero nadie tiene todas las herramientas que tenemos”, dijo William.

William aseguró que esas “herramientas” se van adquiriendo poco a poco, y que se convierten en una parte fundamental para sentirte mejor en momentos de crisis.

“Nadie en este mundo tiene todas las herramientas para cualquier eventualidad que tu estado mental pueda encontrar. Y me gusta ir buscando nuevas herramientas para guardar en mi caja de herramientas cuando pueda necesitarlas. Y si lo vemos así, normaliza la idea de que el cerebro a veces solo necesita un poco de ayuda, pero no podemos esperar tener todas las respuestas por nosotros mismos, y está bien pedir apoyo, pedir ayuda a una pareja, contactar a un especialista, y eso se convierte en el proceso de normalización de lo que ocurre dentro de tu cabeza”.

William ha hecho de su misión una parte central el combatir el suicidio, especialmente en los hombres, es patrón de James’ Place, que es una de varias organizaciones que ayuda a evitar el suicidio.

El año pasado pasó el Día Mundial de la Prevención del Suicidio en Cardiff, Gales, apoyando a familias en un centro de bienestar mental y una organización benéfica.

