Año Nuevo Chino 2026: Los 10 colores que debes vestir en febrero para activar la buena fortuna

El Año Nuevo Chino es la celebración más importante del país oriental, pero más allá de la celebración y sus fiestas llenas de faroles y dragones, los elementos cobran un significado muy especial, y los colores se convierten en poderosos amuletos para atraer prosperidad, amor y éxito.

El Feng Shui sostiene que cada color emite una vibración energética única que, al activarse conscientemente en tu vida, puede potenciar tus intenciones, atraer oportunidades y ayudarte a materializar tus sueños.

Los colores que debes vestir en febrero para activar la buena fortuna en el Año Nuevo Chino

El Año Nuevo Chino inició el 17 de febrero, influenciado por la energía del Caballo de Fuego que representa el dinamismo y la transformación, y para beneficiarte puedes usar estos colores durante todo febrero para activar la fortuna.

Rojo

Si hay un color protagonista en el Año Nuevo Chino, es el rojo, pues simboliza la alegría, la buena suerte y la protección contra las energía negativas, por eso no es casualidad que en su cultura, se obsequie dinero en sobres rojos.

Dorado

Mientras que el rojo llama a la suerte, el dorado materializa, sobre todo en el ámbito económico, pues representa el dinero, el poder y la prosperidad financiera, y llevar este color en la joyería, es una forma fácil de activar su energía.

Verde

El verde es un tono que conecta con la renovación y la salud, es perfecto para quienes buscan iniciar proyectos o mejorar su bienestar físico y emocional, así que no dudes en usarlo.

Azul

El color azul se asocia con la armonía y la claridad mental, así que si necesitas estar en calma o conectar con tu equilibrio interior, es el mejor color que puedes llevar, ya sea en prendas o en accesorios.

Morado

Asociado con la creatividad, la intuición y el crecimiento personal, es ideal para quienes buscan avanzar profesionalmente, tomar decisiones más acertadas o conectar con nuevas ideas. Incluirlo en tu clóset no solo suma elegancia, también proyecta seguridad y una mentalidad en evolución constante.

China News Service/China News Service via Getty Images

Naranja

Si estás en busca de nuevas oportunidades laborales, un nuevo puesto o un aumento de salario, el naranja es el tono que debes activar, se trata de un tono vibrante que simboliza la vitalidad y el liderazgo.

Blanco

Aunque para algunas culturas el color blanco se asocia con el luto y la pérdida, puedes anular esta energía al combinarlo con tonos cálidos, de esta forma representa la pureza y la apertura a nuevos ciclos y comienzos.

Rosa

Si estás en busca de amor de pareja o mejorar la relación contigo misma y aumentar tu autoestima, el color rosa es perfecto, pues ayuda a activar la energía del romance, además de fortalecer lazos afectivos.

Marrón

Este color representa la seguridad y la conexión con la Tierra, y es el tono que te puede ayudar a encontrar la estabilidad económica.

Amarillo

El amarillo irradia luz, claridad y abundancia, ideal para quienes desean atraer nuevas oportunidades, sobresalir en el ámbito profesional y emprender proyectos con energía renovada. Más que un color vibrante, es un impulso visual que transmite confianza, optimismo y determinación.

Este febrero, abre tu clóset con intención y deja que el color sea tu mejor aliado para comenzar el 2026 con buena fortuna.

