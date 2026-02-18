Suscríbete
Los 6 diseños de uñas más elegantes y sofisticados que son ideales para recibir la primavera 2026

Esta primavera no se trata de exagerar, sino de brillar con sutileza y detalles minimalistas que transforman cualquier look con sofisticación y modernidad.

Febrero 18, 2026 • 
Melisa Velázquez
Diseños de uñas elegantes y sofisticados para esta primavera 2026

Con la llegada de la primavera, los tonos suaves y las texturas delicadas reinventan el manicure, aportando un aire cálido, romántico y luminoso a nuestros looks que nos invitan a abrazar la naturalidad con acabados sutiles que realzan la elegancia sin esfuerzo.

Los tonos pastel, los acabados pulidos y delicados con detalles minimalistas, son ideales para crear obras de arte en nuestras uñas que evocan la belleza de la primavera en todas sus formas y colores.

Estas son algunas de las propuestas más bonitas para lucir un manicure que evoque la belleza de la primavera con naturalidad y sutileza elegante.

Francesa perlada

El clásico manicure francés se reinventa con acabado luminoso y perlado que aporta un look mucho más moderno y contemporáneo, mientras conserva la sobriedad y elegancia del estilo tradicional, pero esta vez con un brillo iridiscente que conquista en primavera.

Nude rosado minimalista

Los tonos nude nunca pasan de moda, pero esta primavera se llevan en versión rosada y ultra brillante que da una apariencia saludable y luminosa para rejuvenecer, y al llevarse con sutiles detalles minimalista, se adapta perfecto a la temporada primaveral.

Flores minimalistas

La primavera pide flores, pero esta vez en pequeños detalles en relieve, en tonos pastel o blanco, decoran una o dos uñas estratégicamente, que aportas un look femenino, delicado y moderno, sin caer en lo recargado.

Uñas porcelana

Inspiradas en la cerámica fina, estas uñas combinan bases blancas con delicados trazos azules o lavanda, un diseño que evoca vajillas antiguas y aporta un aire artístico y refinado. perfectas para quienes buscan una propuesta diferente pero sumamente elegante.

Soft chrome

Los acabados metálicos se suavizan esta temporada con un brillo tenue que se aplican de forma sutil, logrando un brillo sofisticado que complementa tanto looks de día como de noche.

Uñas encaje

Esta tendencia viene cada vez más fuerte, y para primavera se reinventa al levarse en tonos pastel como el azul, el lavanda o el rosado, creando diseños llenos de elegancia que no pasan desapercibidos.

Más allá del diseño, la verdadera tendencia es la naturalidad pulida: uñas bien cuidadas, formas suaves y acabados luminosos que realzan la feminidad sin excesos.

Melisa Velázquez
