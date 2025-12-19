Los 6 tonos de uñas que serán tendencia en 2026 para un manicure liso y lleno de elegancia

Las tendencias de 2026 se reinventan con diseños minimalista que buscan resaltar la belleza natural de las manos, inspirados en el concepto de “lujo silencioso”, que se caracterizan por tonos sobrios, pulidos y elegantes se convierten en los protagonistas, aportando looks sofisticados, atemporales y llenos de elegancia.

La paleta de colores del próximo año se define por un equilibrio perfecto entre elegancia atemporal y modernidad sutil, con tonos que iluminan las manos, aportan frescura y ayudan a suavizar visualmente las líneas de expresión gracias a su acabado liso, pulido y sofisticado.

Te podría interesar: Uñas coreanas en tendencia: 5 estilos sofisticados para unas manos más finas y elegantes en Año Nuevo

Tonos de uñas en tendencia para el 2026 con acabado liso y elegante

Estos son los tonos de uñas que serán tendencia y que llevarán tu manicure liso a un nuevo nivel de estilo, sin la necesidad de detalles extra.

Champagne

Este tono neutro con un suave toque perlado será el nuevo básico de belleza, pues combina matices de beige con un brillo delicado que refleja la luz, aportando un acabado limpio y sofisticado, ideal para quienes buscan naturalidad con un toque de glamour.

Rosa empolvado

El rosa pastel regresa renovado, con un matiz empolvado que evita lo infantil y apuesta por la elegancia, con la virtud de aumentar la luminosidad de las manos, elevando looks casuales y elegantes.

Gris perla

El gris se reinventa en 2026 con un acabado perlado para un look femenino y moderno a parte iguales, ya que encaja sin problema al look working que tanto nos gusta, pero también luce fantástico con looks más casuales.

Borgoña

Para quienes buscan un toque de intensidad sin ser demasiado dramáticos, el borgoña es el tono ideal, pues su profundidad, cercana al vino, aporta sofisticación y calidez, ideal para eventos nocturnos o temporadas de otoño e invierno.

Verde oliva

Inspirado en tonos tierra, el verde oliva rompe con los clásicos sin perder elegancia, porque es un tono que equilibra frescura y sobriedad, convirtiéndose en la opción preferida de quienes buscan un estilo distintivo y moderno.

Blanco perlado

El blanco perlado se consolida como el must de 2026, se trata de un matiz claro con subtonos dorados que aporta luz y sofisticación sin competir con tu outfit. Perfecto para quien busca un manicure pulido que complemente sin dominar.

La clave para estar en tendencia en 2026, está en las tonalidades limpias, texturas sutiles y una paleta que favorece la versatilidad de tus diseños.

