Mary de Dinamarca comparte su postal navideña con un look arriesgado pero elegante

A pocos días de que comiencen las celebraciones de Navidad, la reina Mary de Dinamarca sorprendió al compartir su tradicional postal navideña, la cual se ha convertido en una de las más esperadas en su agenda anual en función de su fundación.

Para esta ocasión, la reina Mary, además de enviar sus cálidos y buenos deseos navideños, aprovechó para reflexionar sobre los retos sociales a los que nos enfrentamos como sociedad y los cuales han tenido una atención particular en Fundación Mary. Justo a estas palabras, la reina destacó también por la elegancia y belleza de su imagen, la cual, como bien acostumbradas nos tiene, no estuvo exenta de un estilo impecable, apostando por un look clásico, pero con texturas llamativas, confirmando que es una de las royals mejor vestidas de la realeza.

¿Qué dijo Mary en su mensaje navideño?

Además de la felicitación propia de la temporada y las fiestas, Mary acompañó sus postales con un balance del año. En él, reconoció que los últimos meses del año estuvieron marcados por situaciones complejas, pero también algunos logros, subrayando la importancia de no “mirar hacia otro lado” ante problemáticas sociales sobre las que su fundación ha trabajado arduamente: soledad, acoso, violencia dentro del entorno familiar y el bienestar.

Desde Fundación Mary, órgano encargado de hacer llegar y transmitir el mensaje navideño de la reina, Mary hizo hincapié en que el cambio real que necesitamos se construirá a través del conocimiento, el saber escuchar y la colaboración entre comunidades.

Su mensaje no solo es una felicitación navideña, es una invitación a reflexionar sobre cómo transformar los momentos complicados en oportunidades para fortalecer vínculos y generar un bienestar colectivo.

El arriesgado look de la reina

Para acompañar el mensaje y felicitación, la reina acompañó las postales con un atuendo que se aleja un poco del típico conjunto formal y navideño, apostando por un top de punto fino en color azul marino y patrones lineales. La prenda, de corte entallado, no solo acentuó su silueta y destacó su figura, sino que también destacó la decoración en tela tipo encaje que llevaba en los puños, aplicaciones en color blanco y con olanes que le dieron ese toque de refinamiento que tanto caracteriza el estilo de la reina, así como el elegante collar de cuentas a juego que decoraba el suéter.

Para la parte inferior, Mary decidió decantarse por una falda, la cual fue la protagonista del atuendo. Con un corte de talle alto evasé, la prenda satinada y con estampado de animal print combinó a la perfección con el tono azulado de su suéter. Aunque muchos consideraron el atuendo como arriesgado, la realidad es que fue una elección muy favorecedora y elegante.

Los accesorios no faltaron en el look de la reina

Fiel a su estilo, Mary no dejó pasar la oportunidad de complementar el atuendo con unos accesorios discretos pero cargados de intención. A modo de complemento con los tonos marrones de la falda, la reina apostó por unos aretes grandes y colgantes.

Además de las cuentas que decoraban su suéter, la reina destacó un broche de mariposa de plata, elemento que muchos interpretaron como un guiño a la transformación y la esperanza presentes en su discurso.

La postal navideña de Mary de Dinamarca no solo fue el espacio perfecto para invitar a la reflexión en materia de problemáticas sociales o hacer llegar un cálido mensaje de esperanza para esta Navidad, también fue la muestra de que la reina goza de un gusto exquisito por la moda y el estilo.