La princesa Leonor supera sus miedos y realiza su primer vuelo en solitario en una aeronave militar

El pasado jueves 18 de diciembre, la princesa Leonor ha protagonizado uno de los momentos más importantes de su formación militar: realizó su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier.

Tras terminar su formación en el Ejército de Tierra y la Armada, la heredera al trono de España, ha comenzado desde el pasado mes de septiembre, su formación en la Academia del Aire, donde ha demostrado ser una mujer valiente.

La princesa Leonor hace su primer vuelo en solitario en una aeronave militar

La Casa Real española ha difundido las imágenes donde la hija de la reina Letizia y el rey Felipe VI, realiza el trayecto por las cercanías de la base a bordo de un Pilatus PC-21, tan solo cuatro meses después de incorporarse como alférez al Ejército del Aire del Espacio.

En las imágenes, también se ha mostrado cómo es el día a día de Leonor de Borbón en la Academia Militar, donde ha recibido formación teórica y práctica, para llegar a este momento donde ha superado sus propios miedos.

“Durante este periodo de instrucción, que ha incluido entrenamiento en el simulador de vuelo, ha alcanzado las competencias necesarias para realizar “la suelta” con seguridad y completar su primer vuelo en solitario en el avión Pilatus PC-21(E.27)”, dice en el pie de foto.

La formación de la princesa Leonor en la Academia del Aire y el Espacio

Además de aprender a volar un avión a través de la teoría, las simulaciones de vuelo y las prácticas, la princesa Leonor también ha recibido instrucción para sobrevivir en el mar, ha estado en el zahón anti-G, imprescindible para soportar las fuerzas del vuelo.

Una vez que termine su año en la Fuerza del Aire y del Espacio, la princesa Leonor se podrá graduar, y estará lista para dirigir a la fuerzas armadas cuando sea reina.

