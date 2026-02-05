¿No hubo ruptura? La supuesta detención de Adan Bañuelos revelaría que Bella Hadid sigue siendo su novia

Bella Hadid y Adan Bañuelos vuelven a retomar el protagonismo de los titulares y esta vez por una detención en la que se habría revelado que su relación continúa.

Fue a finales del mes pasado cuando se reportó que la modelo y el vaquero habrían puesto fin a su relación luego de dos años como pareja. Sin embargo, hace unos días, luego de que Bañuelos fuera arrestado en Texas, las autoridades habrían identificado a la modelo como su novia luego de abordarla antes de la detención.

¿Bella Hadid es detenida por agentes en Texas?

De acuerdo con reportes de TMZ, el pasado fin de semana Bella Hadid habría sido detenida por agentes en Gator’s Cantina, en Weatherford, Texas, donde se encontraba en compañía de Adan. Según lo narrado por el policía que realizó el arresto, el jinete se encontraba en estado de ebriedad cuando este se acercó a ellos en el estacionamiento del lugar. “Inmediatamente que Adán hablaba arrastrando las palabras y tenía los ojos enrojecidos y brillosos”, relató el policía.

Según el reporte policial obtenido por el mismo medio, durante el arresto Bella fue identificada como “novia” de Adan, a quien, según afirmó el entrenador ecuestre, se encontraba cuidando.

¿Qué sucedió con Adán Bañuelos en Texas?

De acuerdo con lo narrado por el agente que efectuó el arresto, Adan habría indicado que Bella dejó su celular en el bar, por lo que él tuvo que seguirla. El reporte judicial también indicó que mientras el jinete hablaba con la policía, se encontraba dentro de su camioneta, la cual estaba encendida y llevaba como pasajero a un perrito.

Adán confirmó que el cachorro era propiedad de la modelo, así como que había ingerido un total de 4 cervezas. Al someterse a una prueba de sobriedad, los agentes determinaron que se encontraba indispuesto para manejar, por lo que procedieron a ponerlo bajo custodia.

De esta forma, Adán fue llevado a prisión en el condado de Parker, donde fue interrogado y negó haber conducido en ese estado hasta el bar, evitando a toda costa revelar el nombre del conductor de la camioneta.

El vaquero también habría afirmado que se encontraba en casa con un amigo cuando Bella llegó a casa para posteriormente regresar al bar, por lo que Adán, en compañía de su amigo, tomó la camioneta y fueron tras ella.

¿Bella Hadid y Adan Bañuelos ya no son pareja?

Por supuesto que esta situación puso en duda la supuesta confirmación que se dio a finales del mes pasado sobre la ruptura de la pareja. A pesar de que eran una de las parejas más seguidas del espectáculo porque parecían tener una relación sólida y firme, diversas fuentes cercanas han asegurado que como pareja han experimentado periodos de dificultad, desacuerdos y altibajos. Muchos han llegado a describir su unión como “tumultuosa”; recordemos que en junio pasado ya habían surgido rumores de ruptura, los cuales terminaron luego de que Adan felicitara a la modelo en su cumpleaños.

Hasta el momento, ni Bella Hadid ni Adan Bañuelos han salido a emitir declaraciones oficiales respecto al arresto ni sobre la situación actual de su relación.