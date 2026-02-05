Brooklyn Beckham desata polémica al “borrar” tatuaje en honor a David Beckham

Todo parece indicar que el distanciamiento en la familia Beckham se hace cada vez más grande conforme van pasando los días. Esta vez, Brooklyn Beckham vuelve a retomar los titulares internacionales luego de que diversas fuentes británicas señalaran que el joven de 26 años habría tomado la decisión de “borrar” el vínculo con su padre de una forma “permanente”.

De acuerdo con reportes, Brooklyn ha modificado uno de los tatuajes más significativos que llevaba en la piel y que estaba dedicado a David Beckham. Aunque esta acción podría haber pasado inadvertida, ya ha generado reacciones y sorpresa en el mundo, reavivando una vez más la polémica que atraviesa la familia.

Brooklyn modifica tatuaje dedicado a David Beckham

Imágenes recientes obtenidas por “The Sun” muestran al joven caminando de la mano con su esposa en Los Ángeles. Ambos con actitud relajada, pero Brooklyn luciendo una playera de manga corta, gracias a la cual se puede apreciar que el tatuaje de ancla que se encuentra en su brazo derecho habría sufrido una ligera modificación.

Aunque originalmente dicho diseño contaba con la palabra “Dad” escrita dentro de un pergamino, así como la frase “Love you Bust” debajo de este, las fotografías recientes muestran la palabra parcialmente cubierta. Según reportes de fuentes cercanas, recogidas por el mismo medio, Brooklyn se habría sometido a un tratamiento de láser para eliminar la palabra del tatuaje.

Brooklyn elimina más tatuajes

De los 110 diseños que Brooklyn lleva consigo, este era considerado uno de los tatuajes más simbólicos que el joven tiene en su cuerpo, y es que diversas fuentes han afirmado que los tatuajes del joven están asociados a momentos especiales y a la forma en la que él expresaría sus emociones hacia las personas clave en su vida.

El tatuaje de ancla no sería el primero que el chef modifica, pues el año pasado, también cubrió aquel que había dedicado a Victoria Beckham y el que se leía “mama’s boy”, o “niño de mamá”.

En este nuevo diseño, el fotógrafo habría hecho un recover con unas flores; según afirman fuentes, las mismas que Nicola llevó en su ramo de novia el día de su boda. De acuerdo con “The Sun”, Brooklyn lleva 73 tatuajes dedicados a Nicola.

David Beckham responde a Brooklyn

Por supuesto que diversos medios y fuentes cercanas han afirmado que esta decisión representaría un golpe muy duro para David, quien aprovechó la polémica para subir en su cuenta de Instagram una foto de espalda donde se puede apreciar el tatuaje que decora su cuello, en el que se lee “Buster”, el apodo con el que David se refería a Brooklyn, diseño que lleva ahí desde que el primogénito del astro del futbol nació.

Aunque David no ha mencionado nada sobre la situación, muchos han interpretado esta acción como una forma de hacerle llegar un mensaje a su hijo.

La decisión de Brooklyn Beckham de cubrir un tatuaje que simbolizaba el cariño que existía entre él y David Beckham seguramente ha representado un momento duro para el exfutbolista. Para el público, esta acción nos deja más en claro que su postura de romper todo lazo con su familia sigue más firme que nunca.