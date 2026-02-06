¡Como en un libro de romance! Dove Cameron revela detalles inéditos sobre cómo comenzó su relación con Damiano David

Desde el pasado 2025, el mundo de las celebridades y el entretenimiento nos regaló relaciones, noticias y compromisos que nos robaron el corazón, ganándose un lugar como nuestras couples favoritas. La pareja conformada por Dove Cameron y Damiano David es una de ellas, y desde que anunciaron su relación no hemos despegado el ojo de ellos, pues son una de las conexiones más lindas que el mundo de la farándula nos pudo regalar.

Hace unos meses, la pareja de enamorados hizo el anuncio oficial de su compromiso rompiendo las redes sociales; sin embargo, pocos recuerdan cómo fue que nació el click entre ambos. En una reciente entrevista, la propia Dove contó el inicio de su flechazo revelando que fue como sacado de un libro de romance, más concretamente un fanfic.

Dove Cameron revela cómo comenzó su historia con Damiano David

Durante su participación en el podcast “Call Her Daddy”, Dove platicó con Alex Cooper, donde reveló cómo fue que ella y Damiano se conocieron, revelando que todo comenzó luego de una premiación de música.

“Empezamos a salir de la forma más ridícula. Nos conocimos en los VMA, que es la forma más “tonta” de conocer a tu pareja. “No porque los VMA sean tontos”, declaró la actriz, aclarando que para ella era algo “cliché” que sonaba a historia de un libro o un fanfiction, populares historias que tuvieron un nuevo auge entre 2010 y 2016, donde la protagonista conoce a su interés romántico en lugares “poco probables”.

El principio de su relación, ¿no fue romántico?

De acuerdo con lo narrado por Cameron, aquella noche de los Video Music Awards de 2022, luego de que se conocieran en backstage, no hubo mucha química entre ellos. La también cantante recordó que su interacción principal fue con los compañeros de banda de Damiano, Victoria De Angelis, Ethan Torchio y Thomas Raggi, quienes sí demostraron cierto entusiasmo en conocer a la actriz, mientras que David no fue tan amable.

“Damiano estaba atrás, así que apenas me miró. Y tampoco transmitió buena onda. Pensé: ‘Este tipo me odia’”, confesó Dove.

2023, el año en el que el clic se logró entre ambos

Dove reconoció que la situación fue algo que ella hizo personal; sin embargo, tiempo después se enteró de que en aquel momento Damiano no estaba pasando por un buen momento, así que su actitud indiferente no era por una mala vibra entre ellos.

Recordó que al siguiente año, la vida decidió darles una nueva oportunidad y durante los VMA volvieron a coincidir. “Y entonces llegaron los VMA de 2023 y tuvimos una razón para hablar. Él estaba soltero, y yo también. Él estaba en una mejor situación y yo también. Fue muy agradable y luego me dijo: ‘¿Quieres venir a nuestro concierto en el Madison Square Garden?’, y yo le dije: ‘Sí’. Y luego empezamos a salir, y ahora estamos comprometidos”, recordó con cariño.

Dove Cameron y Damiano David anunciaron su compromiso el pasado mes de enero, luego de meses de especulaciones relacionados con un viaje donde se les vio juntos y a ella lucir la joya en su dedo anular. Y aunque aún no han revelado detalles sobre la boda, ya son una de nuestras parejas favoritas para ver llegar al altar.