El príncipe Andrés y Sarah Ferguson sufren otro golpe: les retiran dos títulos reales más

El pasado viernes 17 de octubre, el príncipe Andrés renunció a sus títulos reales debido a los escándalos que ha protagonizado por sus vínculos con Jeffrey Epstein, su ex esposa, Sarah Ferguson se ha visto involucrada y también perdió sus privilegios reales.

Sin embargo, además del ducado de York, tanto Andrés como Sarah han perdido otros dos títulos reales que aunque son menos conocidos, también son de gran importancia en la monarquía británica.

Los títulos reales que han perdido el príncipe Andrés y Sarah Ferguson

Cuando el príncipe Andrés se casó con Sarah Ferguson en 1986, su madre, la reina Isabel II, le dió el título de Duque de York, título que se extendió a su esposa, quien ahora también era duquesa de York, reconociendo su nuevo estatus dentro de la familia real.

Lo que muy pocos saben, es que por tradición, a la realeza británica se le otorgan tres títulos el día de su boda, uno de Inglaterra, otro de Escocia y uno más de Irlanda, por lo tanto, además del duque de York, Andrés recibió los títulos de conde de Inverness de Escocia y barón de Killyleagh de Irlanda del Norte.

Sarah, por extensión, se convirtió en condesa de Inverness y baronesa de Killyleagh, pero tras perder el ducado de York, también han perdido estos dos títulos reales.

“Andrés recibió los títulos de Conde de Inverness y Barón Killyleagh de manos de su difunta madre, la Reina Isabel II en 1986, al casarse con Sarah Ferguson. Los miembros activos de la familia real suelen usar sus títulos subsidiarios cuando visitan sus respectivos países”, explicó la experta en realeza, Danielle Stacey.

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson pierden otros dos títulos reales Getty Images

¿Qué otros privilegios reales perdió el príncipe Andrés?

En 2006, el príncipe Andrés fue nombrado Caballero Compañero Real de la Orden de la Jarretera por su madre, la reina Isabel II, y a pesar de que había mantenido este privilegio después de haber sido despojado de sus títulos militares 2022, al renunciar a su título nobiliario, tampoco podrá seguir en esta orden.

