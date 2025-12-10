Carole Middleton se inspira en Lady Di y demuestra que el estilo de Kate Middleton es una herencia familiar

El tradicional concierto Together at Christmas, celebrado en la abadía de Westminster, no solo marcó el inicio oficial de la temporada festiva para los Windsor, sino que también se convirtió en un escaparate de estilo inesperado. Aunque Kate Middleton volvió a brillar como anfitriona con su elegante look de abrigo verde, quien acaparó los reflectores esta vez fue su madre, Carole Middleton, gracias a un look que evocó directamente la sofisticación atemporal de Lady Di. Su aparición, impecable, elegante y llena de guiños clásicos, dejó claro que el estilo de Kate es, en gran parte, una herencia familiar.

Carole Middleton: Elegancia madura con un guiño al pasado

A punto de cumplir 71 años, Carole Middleton se ha consolidado como un auténtico referente del estilo para mujeres de más de 50. Su aparición en Westminster lo reafirmó, pues la vimos llegar al importante evento con un abrigo tartán en tonos verdes y azules con botones dorados firmado por The House of Bruar, que fue suficiente para convertirla en una de las mejores vestidas de la noche.

La elección probablemente no fue una casualidad. El tartán, uno de los estampados favoritos de la princesa Diana en la década de los 80 y 90, aportó nostalgia, mientras que el corte impecable y los detalles metálicos dieron un toque único al atuendo de la madre de Kate.

Con él, Carole equilibró tradición y tendencia como pocas pueden hacerlo.

Carole Middleton en ‘Together At Christmas’ en diciembre 2025. Karwai Tang/WireImage

El look navideño que conecta tres generaciones

Carole complementó su estilo con accesorios perfectamente coordinados: un clutch de ante de Emmy London que comparte con Kate y zapatos del mismo tono y tejido. Este detalle subrayó algo evidente: tanto madre como hija comparten una sensibilidad estética basada en la sobriedad, la calidad y el uso estratégico de piezas clásicas que nunca fallan.

Otra figura de la realeza que destacó por rendir homenaje a Lady Di fue la pequeña princesa Charlotte, quien apostó por un vestido azul marino en terciopelo, haciendo un evidente guiño a un atuendo que su abuela usó en la década de los 80 durante un evento en el mes de diciembre. De esta forma, incluyendo también los atuendos de los príncipes George y Louis, que coordinaron elementos de su look con Kate, se vinculan tres generaciones desde el lazo de la moda.

Diana luciendo un abrigo de tartán de Catherine Walker, enero de1989. Princess Diana Archive/Getty Images

El tartán: la tendencia que revive gracias a la nostalgia

El abrigo de cuadros no fue solo un guiño a Lady, sino una confirmación de que esta prenda vive uno de sus momentos más fuertes. Entre 2024 y 2025 hemos visto cómo algunas casas de moda han revitalizado el trato con cortes, tonos sofisticados y siluetas más ligeras, convirtiéndolo en una prenda básica que más de una tenemos en el clóset. En esta ocasión, Carole mostró cómo se lleva en su versión más elegante.

Con su aparición en el concierto navideño, Caroline Middleton no solo rindió homenaje a Lady Di, sino que reafirmó que el estilo icónico de Kate Middleton tiene raíces sólidas.

Su abrigo de cuadros y su manera de llevarlo demuestran que la elegancia clásica puede trascender generaciones y convertirse en un verdadero legado de moda.