Del ‘long butterfly’ al bob: 5 cortes de pelo que favorecen a los 50 y serán tendencia en 2026

Cuando cumplimos 50, el corte de pelo se convierte en una poderosa herramienta de estilo. Y es que es capaz de suavizar nuestras facciones, aportar movimiento a la melena, rejuvenecer el rostro y reflejar seguridad.

De cara al 2026, las tendencias capilares apuntan a cortes versátiles, con capas estratégicas y acabados naturales que priorizan la textura y el volumen sin sacrificar la elegancia.

Desde melenas largas con forma hasta bobs relajados, estos cinco cortes de pelo prometen convertirse en los grandes aliados para aquellas que desean actualizar su imagen con sofisticación y estar en tendencia.

Long butterfly cut

El long butterfly es uno de los cortes más solicitados del momento y todo indica que seguirá dominando en 2026. Se trata de un corte de pelo en melena larga con capas largas y cortas que enmarcan el rostro, creando un efecto de “alas” que aporta movimiento y ligereza.

Es ideal para mujeres de 50 porque suaviza las líneas del rostro, da volumen en la parte superior y permite conservar el largo sin que el pelo se vea pesado. Funciona especialmente bien en melenas medianas a gruesas y se puede estilizar con ondas suaves o la técnica del brushing.

Corte bob clásico

El bob nunca pasa de moda, pero para 2026 se llevará con un giro más moderno: ligeramente más largo, con las puntas degrafiladas y un acabado natural.

Aunque se caracteriza por llegar a la mandíbula, esta versión también estará trayendo longitudes que lleguen a la altura de los hombros para adaptarse a distintos tipos de rostro.

Este corte es uno de los más favorecedores a los 50 porque aporta estructura, estiliza el cuello y transmite elegancia de forma inmediata. Su mantenimiento es sencillo y puede adaptarse a luces formales y casuales.

Corte midi

Las capas suaves serán clave en las tendencias del próximo año y el corte midi se suma a esta regla. Este estilo equilibra practicidad y sofisticación, aportando dinamismo sin necesidad de un cambio radical.

El midi es un corte que favorece especialmente a quienes buscan volumen controlado y un look rejuvenecido sin perder versatilidad; es para pelo y melenas que necesitan cuerpo, así como para aquellas que prefieren peinados fáciles de lograr.

Corte shag

Este 2026, el shag mantiene sus capas irregulares y textura características, pero, apostando menos por el dramatismo y más por la armonía. Una gran opción para lucirlo este año es en compañía de flequillos largos o cortina para ayudar a suavizar la mirada. Es el corte ideal si lo que estás buscando es un estilo moderno y desenfadado, pues resta años visualmente y aporta frescura inmediata al rostro.

Corte pixie

El pixie no desaparecerá, y en 2026 apuesta por llevarse en una versión más larga, es decir, con volumen en la parte superior y en la zona de los laterales, pero sin dejar de definirlos.

Ese corte es perfecto para aquellas que buscan un cambio audaz pero elegante; además de ser práctico, es muy fácil de estilizar, y es el gran aliado de muchas, pues ayuda a resaltar los rasgos mientras proyectamos seguridad, rejuvenecimiento y elegancia.

Los cortes de pelo que marcarán tendencia en 2026 demuestran que el estilo no entiende de edades. Estas opciones favorecen a cualquier edad, pero especialmente a los 50, al aportar movimiento, estructura y frescura. La clave para elegir el correcto está en la personalidad, pues un buen cambio de imagen siempre empieza por hacernos sentir cómodas y seguras.