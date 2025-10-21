La Duquesa de York dice adiós: Sarah Ferguson y el impacto de su renuncia en redes sociales

La familia real británica vuelve a ser tema de conversación. Y esta vez, el foco no solo está sobre el príncipe Andrés, sino también sobre su exesposa, Sarah Ferguson. Luego de que el duque de York anunciara su renuncia a todos sus títulos y honores, el viernes pasado, Fergie sorprendió al modificar su perfil en redes sociales, dejando atrás el distintivo que la acompañó durante años.

Un gesto que muchos interpretan como una nueva etapa personal y pública para la madre de las princesas Beatriz y Eugenia de York.

¿Quién es Sarah Ferguson?

Sarah Margaret Ferguson, conocida también como Fergie, es y fue una de las figuras más carismáticas y polémicas de la realeza británica durante las décadas de los 80 y 90. Se casó con el príncipe Andrés en 1986 y, tras su divorcio en 1996, mantuvo el título de cortesía de ‘duquesa de York’.

A pesar de los escándalos y de su separación, Sarah conservó una relación cercana con su exmarido y continuó participando ocasionalmente en eventos familiares, mostrando siempre su apoyo tanto a Andrés como al resto de la familia real.

Sarah se ha enfocado en actividades benéficas en los últimos años. Getty

Durante los últimos años, Ferguson ha construido su imagen pública, convirtiéndose en autora, filántropa y empresaria.

¿Quién es la duquesa de York ahora?

El reciente anuncio del príncipe Andrés cambió por completo la dinámica del título.

Sarah había mantenido por cortesía. Aunque legalmente nunca dejó de ser conocida como duquesa de York, en redes sociales se presentaba como @SarahTheDuchess, un guiño a su historia con la monarquía. Sin embargo, tras la renuncia pública del príncipe a sus títulos, Ferguson actualizó su nombre de usuario a @sarahferguson15, eliminando cualquier referencia al ducado.

Por el momento, el título no cuenta con “una nueva portadora”; sin embargo, es importante aclarar una cosa. Aunque el príncipe Andrés renunció a sus títulos reales, el título “duque de York” no desaparecerá legalmente. En el sistema nobiliario británico, los títulos no se extinguen automáticamente con una renuncia “voluntaria” o simbólica. Andrés sigue siendo príncipe por nacimiento, y ante el Parlamento así seguirá hasta su deceso.

Para que este título sea retirado de forma “oficial”, debe ser el mismo Parlamento o Cartas Patentes firmadas por Carlos III quienes lo “eliminen” formalmente.

Por lo tanto, Andrés sigue siendo su poseedor, pero Sarah deja de ser “duquesa de York”, ya que el título que tenía dependía del de su esposo.

Sofía es la actual duquesa de Edimburgo. Getty Images

¿Quién es la actual duquesa de Edimburgo?

Con los cambios recientes en la estructura de títulos dentro de la realeza británica, el título de duquesa de Edimburgo salió a relucir. Actualmente, este puesto lo ocupa Sofía, esposa del príncipe Eduardo, el hermano menor del rey Carlos III.

Sofía y Eduardo se conocieron en 1993 y, luego de seis años de relación, su compromiso fue anunciado; contrajeron matrimonio en 1999.

Sofía de Edimburgo ha asumido un papel cada vez más visible dentro de la familia real, consolidándose como uno de los representantes más activos en causas sociales, especialmente en temas de salud, igualdad de género y demás actos benéficos. Tanto ella como su esposo mantienen una imagen pública positiva.

El cambio de usuario de Sarah Ferguson en Instagram puede parecer un simple detalle, pero encierra un profundo significado simbólico: el cierre de un ciclo que la vinculaba al ducado de York y el inicio de otro centrado en su identidad personal. Fiel a su estilo, todo apunta a que Fergie solo busca observar hacia el futuro manteniendo su elegancia, independencia y apoyo a la familia real británica.