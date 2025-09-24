El rey Carlos III le pone un alto al príncipe Harry: “No puede haber miembros a medias en la familia”

Tras 19 meses de no ver a su padre, el príncipe Harry acudió a Clarence House, durante su visita al Reino Unido, para un té privado con el rey Carlos III, donde hablaron de una posible reconciliación y hasta la participación del duque de Sussex en la Familia Real.

Con el paso del tiempo, más detalles sobre lo que conversaron en breve encuentro, han ido saliendo a la luz, dejando claro que las diferencias en la familia persisten a pesar de los intentos de paz.

El rey Carlos III pone un alto al príncipe Harry

Fue el pasado 10 de septiembre cuando el príncipe Harry fue visto llegando en coche a la residencia de Clarence House, alrededor de las 17:20, para tomar un té privado con su padre el rey Carlos III.

El encuentro apenas duró alrededor de 50 minutos, pero los especialistas en la realeza lo consideran como un movimiento positivo entre ambas partes: “Es un gran paso en la dirección correcta”.

El Daily Mail llegó a publicar que Harry propuso participar de manera parcial en la agenda institucional de la familia, una propuesta que fue rechazada.

Una fuente ha compartido con la revista People, que el rey Carlos piensa honrar la memoria de su madre, la reina Isabel II, quien antes de morir estableció en la cumbre de Sandringham, que no se puede estar a medias en la familia.

“El Rey ha sido absolutamente claro al defender la decisión de su difunta madre de que no puede haber un papel público de ‘mitad dentro, mitad fuera’ para los miembros de la familia”.

El rey Carlos III con sus hijos William y Harry Karwai Tang/WireImage

¿Harry podrá regresar al Reino Unido?

Para la Familia Real, el príncipe Harry puede ir al país las veces que quiera, pero será tratado como miembro de la familia real, pues para el rey Carlos III, su prioridad es establecer un lazo fuerte con su heredero, el príncipe William y con los miembros que realmente están comprometidos con la corona.

Hacer una excepción con el duque de Sussex y permitirle un regreso parcial, sería crear una brecha que debilitaría la estabilidad de la institución monárquica, y eso no se puede permitir.

