¿Harry llevará a Archie y Lilibet con el rey Carlos III? La noticia que podría sorprender a la corona

El pasado 8 de septiembre, el príncipe Harry regresó al Reino Unido para una serie de compromisos, el duque de Sussex estuvo una semana completa en su país natal, y tuvo la oportunidad de recordar su infancia y juventud.

Con nostalgia y la visita a su padre, el rey Carlos III, Harry está considerando la posibilidad de llevar a sus hijos.

El príncipe Harry quiere llevar a sus hijos al Reino Unido

Tras su visita a Reino Unido, el príncipe Harry realizó una rápida vista a Ucrania, y durante una entrevista con el medio The Guardian, expresó su deseo de llevar muy pronto a sus hijos, Archie de 6 años y Lilibet de 4, a su país natal.

“Sí, lo haría. Esta semana definitivamente me ha acercado más”, dijo Harry al periódico, cuando se le preguntó si le gustaría llevar a sus hijos allí algún día. “Amo a mi país. Siempre lo he amado”.

Estas declaraciones también se dan, luego de que se revelara que el rey Carlos pidió a Harry ver a sus nietos de nuevo, en su breve encuentro en Clarence House el pasado 10 de septiembre.

“El Rey quiere ser abuelo de sus nietos, lo que es un incentivo importante. Se alegró mucho cuando vinieron para el Jubileo de Platino de la Reina Isabel y pudo pasar tiempo con ellos”.

En una entrevista para la BBC News en mayo de 2026, Harry lamentaba no poder llevar a sus hijos al Reino Unido, luego de que le negaran mayor seguridad:

“Echo de menos el Reino Unido, echo de menos partes del Reino Unido, claro que sí. Creo que es muy triste no poder mostrarles a mis hijos mi tierra natal”.

El príncipe Harry quiere llevar a sus hijos Archie y Lilibet al Reino Unido Getty Images

El príncipe Harry quiere darle prioridad a su padre en 2026

Por otra parte, el deseo de Harry de llevar a sus hijos a su país natal, también tendría que ver con la necesidad de hacer las paces con su padre, pues aseguró que para el 2026, quiere hacer del rey Carlos III, su prioridad.

“El enfoque realmente tiene que estar en mi papá”, reveló Harry para el Daily Mail.

Esto implicaría pasar más tiempo en el Reino Unido, pues además aseguró que no quiere que este último encuentro sea algo de una vez.

