La millonaria donación que hizo el príncipe Harry para apoyar la juventud británica: “creo en lo que hacen”

El príncipe Harry ha hecho una donación significativa para una importante campaña de recaudación de fondos para jóvenes del Reino Unido que han sido víctimas de la violencia, con la intención de mejorar su calidad de vida y brindarles nuevas oportunidades.

La donación fue anunciada este 9 de septiembre mientras visitaba el Community Recording Studio, donde se encontraban varios de los jóvenes afectados.

La millonaria donación que hizo el príncipe Harry en favor de la juventud británica

De acuerdo con los medios británicos, el príncipe Harry donó de su bolsillo, 1.5 millones de dólares para la fundación Children In Need, que apoya a jóvenes de diferentes partes del Reino Unido como Nottingham.

Las donaciones serán destinadas a combatir los desafíos que enfrentan los jóvenes que viven en zonas afectadas por la violencia en la ciudad. Nottingham es un lugar que ha visitado con frecuencia a lo largo de los años, y quería aprovechar su viaje al Reino Unido para retomar algunos de sus trabajos que destacan las dificultades que enfrentan los jóvenes en algunas partes de la ciudad.

Príncipe Harry, duque de Sussex Getty Images

Durante su discurso, el duque de Sussex aseguró que hizo esta donación porque cree en los jóvenes del país.

“Me enorgullece compartir que voy a hacer, o hice, en diciembre, una inversión significativa en esta comunidad, porque creo en ustedes. Creo en lo que hacen. Asumí ese compromiso a través de BBC Children in Need el pasado diciembre, y gracias a su aportación de fondos equivalentes y al aprovechamiento de esta financiación, se generará un impacto adicional de 300.000 libras esterlinas”.

Children in Need, evento que está respaldado por la BBC, utilizará los fondos para apoyar espacios seguros e inclusivos, donde trabajadores juveniles cualificados puedan forjar relaciones positivas que ayuden a los jóvenes a descubrir sus fortalezas y desarrollar sus talentos.

Harry también agradeció a la BBC por su compromiso con la comunidad, asegurando que su trabajo es necesario, pero también inspirador.

“Agradecemos el apoyo de BBC Children in Need para ayudar a los agentes de cambio de la ciudad a continuar su misión de crear espacios seguros, generar confianza y ofrecer esperanza y sentido de pertenencia a los jóvenes que más lo necesitan”.

