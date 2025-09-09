Harry regresa a Reino Unido y reflexiona sobre la paternidad: “Todo cambia”

El príncipe Harry visita el Reino Unido en una fecha muy especial, pues ha llegado durante el aniversario luctuoso de su abuela, la reina Isabel II, para la entrega de los premios WellChild, una organización benéfica que tiene como objetivo mejorar la vida de niños y jóvenes que padecen enfermedades graves.

Sin embargo, lo que más cautivó a los presentes, fueron sus emotivas palabras sobre cómo la paternidad, ha marcado un antes y un después en su vida.

Te podría interesar: El príncipe Harry regresa a Reino Unido: se espera que su reencuentro con Carlos III ocurra este miércoles, ¿habrá reconciliación?

El príncipe Harry reflexiona sobre su paternidad

Los premios WellChild, han sido una de las pocas organizaciones en las que el duque de Sussex sigue participando, luego de abandonar sus deberes reales y mudarse a Estados Unidos.

Harry comenzó a formar parte desde 2007, y desde entonces asiste casi cada año a este evento donde muestra su lado más juguetón; sin embargo, asegura que ha tomado una importancia muy especial desde que se convirtió en papá: “Todo cambia cuando tienes hijos”, asegura.

Discurso del príncipe Harry en los premios WellChild Getty Images

Durante su discurso Harry recordó sus inicios como embajador, y cómo han ido tomando importancia para él a lo largo de su vida.

“Todavía recuerdo mis primeros Premios WellChild, hace 18 años, antes de la barba, el pelo, ya saben cómo es. Entré en la sala y en unos tres minutos me di cuenta de dos cosas: el amor y la energía en la sala eran palpables, ¡y también lo era la imprevisibilidad! Y segundo, que me enganché por completo.

Esta noche ha sido un momento destacado de mi año desde entonces, y todo gracias a ustedes: estos niños, esta causa y nuestra comunidad de WellChild. Gracias por mostrarnos la luz cuando, con demasiada frecuencia, la oscuridad nos consume”.

Antes de entregar el premio al “Niño Inspirador” a una niña llamada Esmée, que nació prematura y ha tenido que someterse a 35 cirugías, el duque de Sussex habló de la importancia de seguir manteniendo viva la fundación.

“Han pasado muchas cosas desde aquellos primeros días, para mí, para ustedes y para WellChild”, dijo. “El mundo nos ha puesto muchos desafíos. Pero a pesar de todo, WellChild se ha mantenido firme en su misión: brindar a niños y jóvenes con necesidades médicas complejas la oportunidad de prosperar, no en el hospital, sino en casa, rodeados de familiares, amigos y la comunidad”.

El príncipe Harry en los premios WellChild Getty Images

¿Habrá encuentro con el rey Carlos III?

Antes de presentarse a la importante entrega de premios, Harry visitó la tumba de su abuela, y hasta el momento, no se ha confirmado si habrá tiempo para que se encuentre con su padre, el rey Carlos III, o con su hermano mayor, el príncipe Harry.

Sin embargo, los medios se encuentran a la expectativa de que finalmente se dé la reconciliación entre los miembros de la familia real.

