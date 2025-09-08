El príncipe Harry regresa a Reino Unido: se espera que su reencuentro con Carlos III ocurra este miércoles, ¿habrá reconciliación?

El príncipe Harry ha vuelto a Reino Unido en un viaje que ha despertado gran expectación por el desenlace que pueda tener. Desde que se mudó a California junto a Meghan Markle y renunció a sus funciones como miembro de la familia real, el rumor sobre un posible distanciamiento entre el duque de Sussex, su hermano mayor, y su padre es cada vez más latente. Ante este viaje, las tensiones e incertidumbres de cómo sería recibido o si podría reunirse con el rey para lograr una reconciliación siguen latentes.

El regreso de Harry a casa

Este miércoles podría ser un día decisivo para la visita de cuatro días que Harry inició este 8 de septiembre luego de aparecer en los Premios WellChild, donde platicó y bromeó con algunos jóvenes ganadores, con los que incluso bromeó como con Declan Biutmead, de 17 años, a quien cuestionó sobre si tenía hermanos y cómo se llevaba con ellos, momento que llamó la atención de más de uno dada la situación en la que, según medios como Mirror, las relaciones entre él y su hermano William siguen siendo tensas, pues el príncipe de Gales rechaza cualquier reconciliación con Harry.

Príncipe Harry durante la premiaicón de WellChild Awards 2025. Pool/Getty Images

Medios británicos esperan que durante este viaje, Harry pueda al menos reconciliarse con su padre, el rey Carlos, pues desde julio pasado hay indicios de un posible acercamiento, ya que los portavoces oficiales, tanto del rey como del duque, fueron vistos en una reunión.

Expectativas sobre el reencuentro

Para Harry, de llevarse a cabo, esta cita podría significar un primer paso para reconstruir la confianza de la familia real, así como lograr en algún momento un acercamiento con su hermano. La visita del duque de Sussex coincidió con el tercer aniversario luctuoso de la reina Isabel II; a pesar de que los miembros de la casa real rindieron homenaje a la reina, se reportó que lo hicieron por separado.

Mientras que William y su esposa Kate Middleton asistieron a un evento en honor a Isabel en el Instituto de la Mujer en Sunningdale, Harry visitó la Capilla de San Jorge, donde depositó una corona de flores a su difunta abuela.

Lo que se sabe sobre la reconciliación

Por su parte, el rey Carlos celebró en privado su tercer aniversario de ascenso al trono en Balmoral, y a pesar de que no hay ningún atisbo de interacción entre los implicados, se espera que Carlos regrese a Londres antes del miércoles para coincidir con Harry.

De acuerdo con Mirror, hay fuentes que afirman que entre ambas partes, Carlos y Harry, existe la disposición de un encuentro y que el miércoles es la fecha potencial para que ocurra y, a pesar de que, hasta el momento, ni el Palacio de Buckingham ni los portavoces oficiales han revelado la fecha de la reunión, eso podría representar un nuevo capítulo en el que se espera que, si bien las rencillas no desaparezcan de la noche a la mañana, sí se logre un avance que permita que padre e hijo vuelvan a unirse.

La interrogativa dentro de esta situación es si esta reunión servirá para sanar viejas heridas o, por el contrario, logra que el distanciamiento continúe. Lo único certero hasta el momento es que el mundo tiene los ojos puestos sobre el príncipe Harry y la posible resolución que haya con Carlos III.