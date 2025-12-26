Kate Middleton apuesta por el look invernal más elegante y unos pendientes que rindieron homenaje a Lady Di

Como ya es tradición cada Navidad, la familia real británica se reunió en Sandringham para asistir al servicio religioso en la iglesia de Santa María Magdalena. Aunque el despliegue de royals y sus looks elegidos para la ocasión dieron mucho de qué hablar, Kate Middleton fue quien se robó los titulares por la exquisitez de su atuendo, el cual, elegante como ya es costumbre, se posicionó como la inspiración perfecta para lucir en este clima invernal. La princesa de Gales complementó el atuendo con unas joyas que muchas interpretaron como un guiño y emotivo homenaje a Lady Di.

El look de Kate Middleton que se robó las miradas

La princesa de Gales apostó por un conjunto con el que confirmó una vez más su dominio del estilo clásico, elegante y refinado. En esta ocasión, Kate apostó por un abrigo de tartán en tonos marrones de la firma BLAZÉ Milano, una prenda imprescindible para la temporada, y lo combinó de forma exquisita con los accesorios correctos. Un par de botas cafés de gamuza y tacón alto cuadrado Gianvito Rossi, un sombrero Juliette Botterill Millinery y una mascada de estampado atigrado.

Los pendientes Trinity Cartier, un guiño a la princesa Diana

Además de su impecable atuendo, un accesorio que llamó la atención de más de uno de los presentes fueron sus pendientes Kate sacó del joyero real los aros Trinity de Cartier, una joya icónica compuesta por tres bandas entrelazadas de oro blanco, amarillo y rosa.

Kate Middleton durante el servicio de Navidad del rey Carlos III. Getty Images

Esta colección era una de las favoritas de la princesa Diana, tanto así que a lo largo de su vida se le vio en más de una ocasión luciendo un anillo de la firma francesa en el dedo meñique. Esta no es la primera vez que Kate apuesta por elementos de esta colección, pues en 2012, la princesa llevó el collar Trinity durante su visita a la National Portrait Gallery.

¿Qué royals asistieron al evento?

Además de la presencia de Kate Middleton y su familia, el príncipe William, los príncipes George y Louis, así como la princesa Charlotte, quien apostó por un atuendo a juego con mamá en tonos cafés, otros royals se hicieron presentes.

Vimos desfilar a la princesa Beatriz con un elegante abrigo de cuadros y una boina en color vino en compañía de su esposo Edoardo Mapelli Mozzi, a Lady Louis Windsor, quien apostó por un atuendo elegante y neutro en color beige con tocado negro en compañía de su familia y su madre Sofía, quien también eligió el tartán, pero para complementar su vestido de terciopelo burdeos. La reina Camila y la princesa Ana desfilaron en el paseo con abrigos en color rojo y botas negras, mientras que Zara Tindall apostó por el clásico abrigo gris.

Con su look invernal y navideño, Kate Middleton volvió a demostrar que la moda puede ser una poderosa herramienta de comunicación, continuando con la tradición de estilo e intención de su suegra, Lady Di.