5 cortes de pelo corto que marcarán tendencia en 2026 y ayudan a estilizar y rejuvenecer el rostro

Los cortes de pelo corto se han convertido en los favoritos de quienes buscan una imagen mucho más moderna y juvenil, pues sus capas y acabados desfilados, tienen la capacidad de estilizar los rasgos faciales y ofrecen un efecto rejuvenecedor al instante.

Para este 2026, las propuestas van de los cortes más clásicos, a los más audaces que se reinventan con capas sutiles y puntas desfiladas para dar textura y movimiento a las melenas, creando looks desenfadados y modernos, que no pierden la elegancia.

Te podría interesar: ¿Por qué el cobrizo será el tinte estrella de 2026? 5 tonos que rejuvenecen al instante

Cortes de pelo corto que marcarán tendencia en 2026 porque estilizan y rejuvenecen

Desde reinterpretaciones modernas de clásicos hasta híbridos audaces, estos cortes de pelo prometen transformar cualquier rostro con personalidad y frescura.

Butterfly bob

Este corte se caracteriza por sus capas suaves que enmarcan las mejillas y la mandíbula que dan definición al rostro de manera natural, además ofrece la sensación de movimiento, evitando las líneas de expresión rígidas.

Pixie

Se trata de uno de los grandes favoritos de toda la vida por su gran versatilidad, se caracteriza por incorporar texturas y, muchas veces, un flequillo largo o barrido al costado, que al exponer el cuello y las facciones, ofrece un look fresco que da luminosidad al rostro.

Jellyfish cut

Inspirado en la silueta de una medusa, mezcla capas cortas en la parte superior con largos rectos y definidos en la parte inferior, logrando un contraste moderno y artístico. Es ideal para quienes buscan un cambio audaz y un look llamativo, y funciona tanto en cabello lacio como ondulado.

Bixie

Combina la ligereza de un pixie con la suavidad estructurada de un bob, para crear volumen en la parte superior y un marco suave alrededor del rostro, logrando un hermoso balance entre textura y movimiento que aporta un aire juvenil sin ser demasiado corto o severo, además de iluminar la mirada.

Microbob

Este corte ultra corto, con la línea justo sobre la mandíbula y complementado con baby bangs, también conocido como flequillo corto, está despuntando como uno de los estilos más atrevidos y modernos para 2026, pues suaviza los rasgos naturales del rostro.

Ya sea a través de capas suaves que enmarcan el rostro, volumen estratégico que realza la mirada o líneas que estilizan las facciones, estos cortes no solo marcan tendencia, sino que también aportan frescura y rejuvenecen la imagen de manera natural y elegante.

