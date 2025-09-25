Suscríbete
Realeza

¿El príncipe Archie estudiará en un internado en Reino Unido? Esto dijo el príncipe Harry sobre los rumores

Rumores aseguran que el príncipe Harry ha inscrito a su hijo Archie en su alma mater, Eton College para estudiar en el Reino Unido.

September 25, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Durante el fin de semana, se publicó un artículo en el Daily Beast, que aseguraba el que el príncipe Harry había inscrito a su hijo Archie de 6 años en Eton College, institución donde él mismo estudió y donde se espera que George, hijo del príncipe William, inicie sus estudios el próximo año.

Estos rumores comenzaron, luego de que el Daily Mail publicara que el duque de Sussex hubiera mencionado a uno de sus amigos, su interés por que sus hijos estudiaran en escuelas del Reino unido.

¿Pero qué detrás de estos rumores, es verdad que Harry enviará a Archie a estudiar en su alma mater?

El pasado 24 de septiembre, Harry desmintió la noticia de que había inscrito a su hijo de 6 años en Eton College, y descartó la posibilidad de enviar a Archie a un internado fuera de Estados Unidos.

Así lo dijo a través de su portavoz oficial a la revista People: “Puedo confirmar que el duque de Sussex no ha inscrito a su hijo en Eton, y no tiene planes de enviarlo allí”.

El príncipe Harry tiene la intención de que sus hijos visiten pronto su país natal; sin embargo, hasta el momento sus hijos se educarán en California, lugar donde radica con su esposa Meghan Markle.

¿El príncipe Harry quiere mudarse al Reino Unido?

Durante su visita al Reino Unido, el príncipe Harry se encontró con su amiga, Joss Stone, con quien habló de lo mucho que extraña a su país, y sobre lo maravillosas que son las instituciones educativas.

Decía lo maravillosas que son las escuelas aquí y lo importante que es la comunidad para los niños”, confesaba la cantante y actriz. “Fue un placer compartir eso con él, porque es precisamente por eso que nos sentimos atraídos a regresar: para que los niños crezcan rodeados de familia, amigos y un fuerte sentido de pertenencia, y lo más importante, en un entorno seguro”.

Príncipe Harry
Melisa Velázquez
