Suscríbete
Realeza

¿El príncipe Harry quiere mudarse al Reino Unido? Esto dijo Joss Stone sobre sus planes

Tras su visita al Reino Unido, el príncipe Harry podría estar pensando en regresar a su país natal, según declaraciones de su amiga Joss Stone.

September 19, 2025 • 
Melisa Velázquez
El príncipe Harry y Joss Stone

El príncipe Harry y Joss Stone

Getty Images

Durante la primera semana de septiembre, el príncipe Harry realizó una visita al Reino Unido para asistir a diversos eventos de caridad que él mismo promueve; sin embargo, llegar a su país natal y ver el lindo recibimiento que le dieron, lo llenó de nostalgia.

El duque de Sussex aseguró que extraña a su país, y durante un breve encuentro con su vieja amiga, la cantante y actriz, Joss Stone, habló de la posibilidad de regresar.

Te podría interesar: ¿El rey Carlos III pide ver a sus nietos? El acuerdo con Meghan Markle y Harry del que todos hablan

También puedes leer:
príncipe Harry y Meghan Markle
Realeza
La tajante confesión con la que el príncipe Harry desmiente los malos tratos de Meghan Markle hacia sus empleados
January 23, 2025
 · 
Emma Duarte
harry y andres
Realeza
Este es el sorpresivo apodo que usan en el Palacio para referirse al príncipe Harry y su tío, el príncipe Andrés
January 22, 2025
 · 
Alondra Alvarez

¿El príncipe Harry quiere regresar al Reino Unido?

Fue durante los premios WellChild, donde Harry y Joss Stone se reencontraron, los amigos tuvieron la oportunidad de conversar sobre sus respectivas familias, y el regreso de Stone al Reino Unido después de haber vivido fuera del país.

Durante una entrevista con medios internacionales, la cantante reveló algunos detalles de su conversación:

Fue realmente dulce verlo, después de todos estos años”, contó Joss. Bromeó sobre mis cuatro hijos, diciendo que ‘dos son demasiados’, ¡o quizás no era broma!”.

El príncipe Harry.jpg

El príncipe Harry quiere regresar al Reino Unido

Getty Images

Joss compartió con Harry la experiencia de mudarse al Reino Unido, después de haber vivido algunos años en Estados Unidos, y fue cuando el duque de Sussex, expresó su deseo de regresar también a su país natal.

También nos preguntó cómo nos estábamos adaptando de nuevo y se mostró realmente interesado en nuestra mudanza. Es muy cálido y sencillo, como siempre. Quizás Harry también regrese. Eso estaría bien”, dijo.

La actriz y cantante también compartió que Harry se interesó en la educación escolar en el país:

Decía lo maravillosas que son las escuelas aquí y lo importante que es la comunidad para los niños”, añadió la cantante. “Fue un placer compartir eso con él, porque es precisamente por eso que nos sentimos atraídos a regresar: para que los niños crezcan rodeados de familia, amigos y un fuerte sentido de pertenencia, y lo más importante, en un entorno seguro”.

Joss Stone en el 'Concierto por Diana' junto a Harry y William en 2007

Joss Stone en el ‘Concierto por Diana’ junto a Harry y William en 2007

Justin Goff Photos/Justin Goff Photos/Getty Images

¿El príncipe Harry no es feliz en Estados Unidos?

Algunos especialistas en la realeza, han afirmado que el príncipe Harry no es feliz con su vida en Estados Unidos, pues no tiene nada qué hacer, desde muy pequeño fue criado para servir al pueblo y ahora no hace nada de ello.

Algunos amigos cercanos al duque de Sussex aseguran que la vida del príncipe fuera de la realeza: “no era lo que él esperaba”.

El experto en realeza, Tom Quinn, afirmó : “Simplemente no tiene nada que hacer: desde la infancia ha sido entrenado para ser un miembro de la realeza, asistiendo a eventos de caridad y reuniéndose con el público y ha tirado todo eso a la basura”.

Tras su visita a su país natal, Harry confesó en entrevista para The Guardian: “Echo de menos el Reino Unido, echo de menos partes del Reino Unido, claro que sí”, añadió. “Creo que es muy triste no poder mostrarles a mis hijos mi tierra natal”.

Sin embargo, tras su breve encuentro con su padre, el rey Carlos III, se espera que Harry viaje muy pronto de nuevo al Reino Unido, junto a sus hijos Archie y Lilibet, y tal vez Meghan Markle.

Príncipe Harry
Melisa Velázquez
Relacionado
Donald Trump y el príncipe Harry en Windsor
Realeza
El comentario de Donald Trump sobre el príncipe William que está causando polémica
September 19, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Tim Burton y Monica Bellucci terminan su relación de tres años
Entretenimiento
Tim Burton y Monica Monica Bellucci terminan su relación de tres años, ¿cómo fue su historia de amor?
September 19, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Uñas cortas minimalistas
Belleza
Uñas cortas 2025: 5 diseños minimalistas que no son aburridos y rejuvenecen las manos
September 19, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Traje de lino blanco de la reina Letizia en Lúxor, Egipto
Realeza
La reina Letizia lleva el traje de lino que es perfecto para ir a la oficina en otoño
September 19, 2025
 · 
Melisa Velázquez