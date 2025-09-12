Suscríbete
Realeza

¿El rey Carlos III pide ver a sus nietos? El acuerdo con Meghan Markle y Harry del que todos hablan

El breve encuentro entre el príncipe Harry y el rey Carlos III abrió la posibilidad de que el monarca vuelva a reunirse con sus nietos: Archie y Lilibet.

September 12, 2025 • 
Melisa Velázquez
carlos iii harry reconciliacion

El rey Carlos III quiere ver a sus nietos Archie y Lilibet

Getty Archivo

El pasado 10 de septiembre, el príncipe Harry y su padre, el rey Carlos III, mantuvieron un breve encuentro, a lo largo de aproximadamente 55 minutos, padre e hijo tuvieron la oportunidad de conversar mientras disfrutaban de té y pastelillos en privado.

Poco a poco han salido a la luz más detalles de los temas que conversaron, y se dice que uno de ellos fue la relación que el monarca quiere tener con sus nietos, Archie y Lilibet, los hijos de Harry y Meghan Markle.

Te podría interesar: ¿De qué hablaron el príncipe Harry con el rey Carlos III? Esto dijo sobre su reunión

Te puede interesar...
El rey Carlos III y la princesa Ana
Realeza
Carlos III rompió en llanto frente a la princesa Ana por este estremecedor motivo
February 04, 2025
 · 
Shareni Pastrana
Carlos III
Realeza
Preocupa la salud de Carlos III: aseguran que su enfermedad avanza rápidamente
January 31, 2025
 · 
Leslie Santana

El rey Carlos III quiere ver a sus nietos Archie y Lilibet

Han pasado tres años desde la última vez que el rey Carlos pasó tiempo con sus nietos Archie y Lilibet, y de acuerdo con el Daily Mail, el monarca ha logrado convencer a su hijo Harry de volver a verlos y pasar tiempo con ellos.

El Rey quiere ser abuelo de sus nietos, lo que es un incentivo importante. Se alegró mucho cuando vinieron para el Jubileo de Platino de la Reina Isabel y pudo pasar tiempo con ellos”.

Esto implicaría que Harry tuviera que hacer un nuevo viaje al Reino Unido junto a sus hijos; sin embargo, se cuestiona la posibilidad de que Meghan Markle acepte dicho viaje, pues ella no ha regresado al país británico desde hace tres años, cuando acompañó a su esposo al funeral de la reina Isabel II.

¿Meghan Markle sigue siendo la sombra oscura del príncipe Harry?

La visita del príncipe Harry al Reino Unido ha sido todo un éxito, el duque de Sussex ha sido recibido con amor y admiración, y los titulares del país no han hecho más que aplaudir su regreso.

A Harry le ha encantado estar de vuelta en el Reino Unido, ha podido experimentar lo que era ser reverenciado y adorado como miembro de la realeza”, aseguran algunos expertos en realeza.

Algunos medios han comparado la visita de Harry a su país de origen, con la vida “triste” que lleva en California junto a su esposa Meghan, donde supuestamente podría sentirse marginado.

La vida solitaria de Harry junto a Meghan es muy diferente. Está desempleado y aburrido, se ha dedicado a hacer surf”, han afirmado expertos en realeza a Radar Online. “Se siente más aislado que nunca”.

Algunos han asegurado que Harry ha compartido estos sentimientos en privado, con algunos de sus amigos cercanos: “Harry le ha estado diciendo a sus amigos que ésta no es la vida que creía haber elegido”.

príncipe harry Rey Carlos III
Melisa Velázquez
Relacionado
Colores de pelo que rejuvenecen a los 50 y 60 años
Belleza
¿Qué color de pelo te quita años? 5 opciones para rejuvenecer a los 50 y 60
September 12, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Jennifer Aniston y sus sandalias thong
Belleza
5 cortes pelo corto mujer 50 años: opciones antiedad que quitan años
September 12, 2025
 · 
Karen Luna
Uñas amarillo mantequilla
Belleza
Uñas amarillo mantequilla: 8 formas de adaptar este color a la temporada otoñal con estilo
September 12, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Gabriella Brooks y Liam Hemsworth anuncian su compromiso
Entretenimiento
¿Más caro que el de Miley Cyrus? Así es el anillo de compromiso de Gabriella Brooks y Liam Hemsworth
September 12, 2025
 · 
Melisa Velázquez